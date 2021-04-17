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    Düzce’den B ülkelerine tonlarca fındık ihraç edildi

    Fındıkta dünya pazarının yüzde 70’ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç ediyor.
    • AA
    • 17.04.2021 - 15:59
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    Düzce’den B ülkelerine tonlarca fındık ihraç edildi

    Fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Düzce’den ocak, şubat ve mart fındık ihracat rakamları açıklandı. Buna göre aylarında AB ülkelerine 6 bin 373 ton 441 kilogram fındık ihracatı gerçekleşti.

    TÜRKİYE’DE 39 İLDE FINDIK ÜRETİLİYOR

    Üretiminde ve ihracatında dünyada birinci sırada olduğumuz fındık, Türkiye’de 39 ilde, 728 bin hektar alanda yaklaşık 600 bin çiftçi tarafından üretiliyor.

    TOPLAMDA 6 BİN 373 TON FINDIK İHRAÇ EDİLDİ

    Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre ise AB ülkelerine ocak ayında 2 bin 428 ton 529 kilogram, şubat ayında ise 2 bin 374 ton 602 kilogram, mart ayında bin 579 ton 310 kilogram fındık ihracatı olmak üzere toplamda 6 bin 373 ton 441 kilo ihraç edildiği görüldü.

    Düzce’den B ülkelerine tonlarca fındık ihraç edildi #1

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