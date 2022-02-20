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    Düzce’den bir ayda ihraç edilen fındık 2 bin tonu aştı

    Düzce’den Avrupa Birliği'ne bağlı ülkelere fındık ihracatı devam ediyor.
    • İHA
    • 20.02.2022 - 09:41
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    Düzce’den bir ayda ihraç edilen fındık 2 bin tonu aştı

    Düzce’den Ocak ayında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ocak ayında 2 bin 415 ton 812 kilo fındık ihracatı yapıldı.

    DÜZCE FINDIK DIŞINDA GIDA ÜRÜNLERİ SÜRÜYOR

    Fındık üretiminin önemli merkezlerden biri olan Düzce’den fındık haricinde 1.116 ton 392 kilogram diğer gıda maddeleri, 1.812 ton 483 kilogram orman ürünü ihracatı yapıldı.

    Düzce’den bir ayda ihraç edilen fındık 2 bin tonu aştı #1

    GEÇEN YIL FINDIK İHRACATI 19 BİN TONU GEÇMİŞTİ

    Düzce’de 2021 yılında AB ülkelerine 19 bin 467 ton 486 kilogram iç fındık ihracatı gerçekleşmişti.


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