Düzceli balıkçılar, 25 liraya satılan istavritin kilosunu, son dönemde yaşanan istavrit bolluğunu gerekçe göstererek 15 liraya düşürerek kampanya düzenledi.

Düzce'de balıkçılık yapan Tuncay Kılıç, balıkçılar olarak, balıklar bollaşınca piyasa fiyatının altından satış yaparak kampanyalar düzenlediklerini açıkladı.

"DOLAR VE EUROYA İNAT"

Kılıç, vatandaşlara ucuza balık ulaştırmayı hedefleyerek, "dolar ve euroya inat" tabelaları ile düzenledikleri kampanyayla, Karadeniz'de en çok avlanan ve kilosu 25 liradan alıcı bulan istavritin fiyatını 15 liraya düşürdü.

BALIKÇIDAN KAMPANYA

Kılıç, "Denizlerde şu an istavrit bolluğu yaşanıyor. Biz de vatandaşlar yesin istiyoruz ve kâr gözetmeksizin istavriti ucuza satıyoruz. Gücümüzün yettiği kadar böyle bir kampanya yaptık. Zaten dönem dönem böyle değişik kampanyalar yapıyoruz. Hamside de kampanya yapıyoruz, istavritte de." dedi.

Düzceli balıkçılar, istavritin kilosunu 15 liraya düşürdü VİDEO