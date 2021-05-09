Düzceli fındık üreticilerine toplam 68.3 milyon lira

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamayla Düzce’de Fındık alan bazlı gelir destekleme ödemelerinin başladığı duyuruldu.

Fındık üretiminde idialı illirden olan Düzce'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklama kapsamında 26 bin 688 üreticiye 68 milyon 358 bin 290 lira ödeme yapılacak.

HAK EDİŞ ÖDEMELERİNE BAŞLANDI

2020 üretim yılı Fındık Alan Bazlı Gelir Destekleme ödemesi hak edişleri ödemeleri başladı.

Bankaya gönderilen ödemeler çiftçilerin hesaplarına TC kimlik numaraları veya vergi numaralarının son hanesine göre geçecek.

TOPLAM 68.3 MİLYON LİRA ÖDEME

Destekleme kapsamında Düzce’de 25 bin 688 üreticiye 418 bin 853 dekar alan için 68 milyon 358 bin 290 lira ödeme yapılacak.