Düzceli motor ustası hayalindeki motosikletin maketini yaptı Düzceli motor ustası, 1.453 parçayı bir araya getirerek, hayalindeki motorun maketini yapmayı başardı.

AA

Düzceli motor ustası, atölyesinde bir yandan kendi işlerini yaparken diğer yandan da hobisini gerçekleştirdi.

Motor ustası Murat Çetin, araçlardan çıkan 1.453 atık parçayı kullanarak küçük yaşlardan bu yana sahip olmayı hayal ettiği motosikletin maketini yaptı.

Çetin, öte yandan atıklardan ürettiği figür, robot maketler ve heykelleri, kurumların "sıfır atık" projelerinde vatandaşların beğenisine sunarak farkındalık oluşturuyor.

Motosikleti yaptığı parçalar

Düzce'de Küçük Sanayi Sitesi'nde motor ustalığı yapan 49 yaşındaki Çetin, iş yerinde araçlardan çıkan hurda LPG tankı, buji, cıvata, zincir, amortisör, salıncak, z-rot, kürek, makas, şarj dinamosu ile elektrik ve mekanik aksamdan oluşan 1453 parçayı biriktirdi.

Maket 450 lira

Çetin, 5 ay süren çalışma ile çocukluğundan beri sahibi olmayı hayal ettiği motosikletin 450 kilogram ağırlığındaki maketini oluşturdu.

"MÇ81" ismini verdiği maketi sosyal medya hesabından tanıtan Çetin'in takipçileri, orijinal görünümü dolayısıyla ilk başta gerçek zannettikleri ürünle iş yerine gelip fotoğraf çektiriyor.

Tamamen hayal ürünü

Topladığı atık parçalardan tamamen hayal ürününün ortaya çıktığını anlatan Çetin, "1,40 metre boyundaki motosikleti, iş yerimizde hurdaya ayrılan parçalardan yaptım. Güzel bir görüntüsü oldu." diye konuştu.

"Sıfır atık"

Çalıştığı serviste kelimenin tam anlamıyla "sıfır atık" projesini uyguladıklarına dikkati çeken Çetin, motorun maketine Murat Çetin ve Düzce plakası 81'in birleşimi olan "MÇ81" ismini verdiğini kaydetti.

￼