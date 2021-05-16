Düzenlenen e-fatura tutarı koronavirüs salgınında ikiye katlandı

GİB'in dijital uygulamaların kullanımının yaygınlaşmasıyla, e-fatura sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre 366 milyon 700 bine, faturaların tutarı da 9 trilyon 900 milyar liraya ulaştı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca (GİB) son dönemde hayata geçirilen dijital uygulamaların kullanımı, sosyal temasın azaldığı koronavirüs salgını sürecinde hızla yaygınlaşırken, 2020 yılında düzenlenen elektronik fatura (e-Fatura) tutarı bir önceki yıla göre yüzde 106 arttı.

GİB tarafından, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı verimlilik ve maliyet avantajlarından mükelleflere ait iş süreçlerinde de yoğun şekilde yararlanılıyor.

Mükelleflerin, vergi yükümlülüklerini daha kolay ve en az maliyetle yerine getirebilmeleri adına otomasyon altyapısı kullanılarak sunulan hizmetlerin mobil platformlara aktarılması, GİB tarafından sunulan hizmetlerin elektronik ortamda zaman ve yere bağlı kalmaksızın kolay, hızlı ve etkin bir şekilde yapılabilmesine imkan sağlıyor.

BEYANNAMELER ELEKTRONİK ORTAMA KAYDI

Bu kapsamda, mükelleflerin vergi beyannamelerinin tamamına yakını elektronik ortamda alınırken 2020 yılı sonu itibarıyla söz konusu şekilde yaklaşık 106 milyon beyanname iletildi.

E-fatura uygulamasından faydalanan mükellef sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 77 artarak 332 bin 400'e, düzenlenen e-Fatura sayısı da yüzde 52 artışla 366 milyon 655 bin 334'e çıktı.

Söz konusu e-faturaların tutarı ise koronavirüs dönemini kapsayan geçen yıl ikiye katlanarak (yüzde 106 artışla) 9 trilyon 900 milyar liraya ulaştı.

Geçen yıl sonu itibarıyla 300 bin mükellef, özel entegratörler üzerinden e-Fatura uygulamasına dahil oldu, bu dönemde 13 bin 100 mükellef de GİB Portal üzerinden e-fatura düzenledi.

62.5 MİLYON E-TEBLİGAT GİTTİ

Sistemin açılışından geçen yılın sonuna kadar 1 milyon 800 bin zorunlu gelir vergisi mükellefine 28 milyon, 840 bin zorunlu kurumlar vergisi mükellefine 16 milyon, 2 milyon 100 bin gönüllü gerçek kişi mükellefe 14 milyon 500 bin, 233 bin gönüllü tüzel kişi mükellefe 3 milyon 500 bin olmak üzere toplam 62 milyon 536 bin 984 e-tebligat gönderildi.

870 MİLYON LİRA TASARRUF

E-tebligat sisteminde kullanıcı sayısı toplam 5,1 milyonu geçerken, 2020 yılında 153,3 milyon lira, sistemin kullanıma açıldığı günden geçen yılın sonuna kadar da toplam 870 milyon 539 bin 978 lira tasarruf sağlandı.

E-ARŞİV KULLANICI SAYISI 321 BİNİ GEÇTİ

Çok sayıda fatura düzenleyen ve bunların ikinci nüshalarını fiziki ortamda saklamaları kendilerine ağır yük oluşturan mükelleflerin, e-Arşiv uygulamasına kayıtlı kullanıcı sayısı da 321 bin 700'e ulaştı.