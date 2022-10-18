Düzenleyici ve denetleyici kurumlara 19,5 milyar liralık bütçe

Düzenleyici ve denetleyici kurumların 2023 yılı bütçesinden alacağı payın toplamda 19 milyar 535 milyon 347 bin lira olarak belirlendiği açıklandı.

2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerine göre, düzenleyici ve denetleyici kurumların 2023 yılı bütçesinden alacağı pay 19,5 milyar lira olarak belirlenirken, söz konusu kurumlar arasında en yüksek payı, 13 milyar 375 milyon lira ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) alacak.

En yüksek pay Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na

AA'nın haberine göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 13 milyar 375 milyon liralık ödenekle bütçeden en yüksek payı alacak kurum oldu.

Düzenleyici ve denetleyici kurumlara 2023'de sağlanacak kaynaklar: