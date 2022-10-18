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    Düzenleyici ve denetleyici kurumlara 19,5 milyar liralık bütçe

    Düzenleyici ve denetleyici kurumların 2023 yılı bütçesinden alacağı payın toplamda 19 milyar 535 milyon 347 bin lira olarak belirlendiği açıklandı.
    • 18.10.2022 - 11:28
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 12:09
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    Düzenleyici ve denetleyici kurumlara 19,5 milyar liralık bütçe

    2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerine göre, düzenleyici ve denetleyici kurumların 2023 yılı bütçesinden alacağı pay 19,5 milyar lira olarak belirlenirken, söz konusu kurumlar arasında en yüksek payı, 13 milyar 375 milyon lira ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) alacak.

    En yüksek pay Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na

    AA'nın haberine göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 13 milyar 375 milyon liralık ödenekle bütçeden en yüksek payı alacak kurum oldu.

    Düzenleyici ve denetleyici kurumlara 19,5 milyar liralık bütçe #1

    Düzenleyici ve denetleyici kurumlara 2023'de sağlanacak kaynaklar:

    • Gelecek yıl bütçesinden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) 1 milyar 888 milyon lira.
    • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) 847 milyon 250 bin lira.
    • Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) 900 milyon lira.
    • Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) 564 milyon 301 bin lira.
    • Kamu İhale Kurumuna (KİK) 410 milyon lira.
    • Rekabet Kurumuna 559 milyon 953 bin lira.
    • Nükleer Düzenleme Kurumuna 519 milyon 954 bin lira.
    • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna 180 milyon 824 bin lira.
    • Kişisel Verileri Koruma Kurumuna 148 milyon 665 bin lira.
    • Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna 141 milyon 400 bin lira.

    Düzenleyici ve denetleyici kurumlara 19,5 milyar liralık bütçe #2


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