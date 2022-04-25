E-pazaryerlerine kriterler getiriliyor

Ticaret Bakanlığı, yeni ticaret platformlarına yaşanan gelişmelere göre müdahalelerde bulunuyor. E-pazayerlerini de buna göre bazı uygulamalar bekliyor.

Nasıl fiziki pazar yerlerindeki haksız rekabete neden olan tekelleşmeye yol açan yapılar varsa, e-ticarette de oluşmaya başladı. Ticaret Bakanlığı, bu konuda pazar yerlerinde satış yapan üreticileri koruyan önlemler almaya karar verdi.

E-pazaryerlerine getirilecek kriterlerin arasında orantısız büyümeleri önlenecek önlemler de yer aldı.

Yapılan düzenlemelerle e-Ticaretin dengeli şekilde büyümesini ve haksız rekabetin engellenmesi amaçlıyor.

Ticaret Bakanlığı'na göre, hazırlıkları süren yeni e-ticaret düzenlemesiyle bu sektörün daha düzenli işlemesi ve büyümesi hedefleniyor.

E-ticaret hacmi 381 milyar lirayken bunun yüzde 28'i e-pazaryeri

Türkiye'de 2021 yılında e-ticaret hacmi 381 milyar lirayı bulurken bunun yüzde 28'ini sektörün önde gelen e-ticaret pazar yerlerinde gerçekleşen satışlar oluşturdu. e-Ticaret yapan 484 bin 347 işletmenin 472 bin 604'ü e-ticaret pazar yerlerinde faaliyet gösteriyor. Bu işletmelerin pazar yerlerine göre dağılımında ise yüzde 74'ünün yalnızca bir, yüzde 12'sinin 2, yüzde 6'sının 3 ve yüzde 3'ünün 4 pazar yerinde satış yaptığı belirlendi.

Sınırlı sayıda e-pazaryeri bağımlılık yapıyor

AA'nın haberine göre, ektörün az sayıda e-ticaret pazar yerinde yoğunlaşması hem satıcıların hem de tüketicilerin bu pazar yerlerine olan bağımlılığını artırırken birtakım sorunları da gündeme getiriyor.

Ekonomik parametreleri tek başlarına belirliyorlar

Ekonomik parametreleri tek başına belirleyebilme güçleri giderek artan büyük ölçekli ya da başat platformların rekabeti ortadan kaldıracak uygulamalarına müsaade etmemek, ikincisi de bünyelerinde faaliyet gösteren satıcılara nazaran yüksek pazarlık gücüne sahip dijital platformların, kendi lehlerine satıcıların aleyhine ticari koşullar dayatmasının önüne geçilmesi olarak öne çıkıyor.

Taklit ürün satışı engellenecek

E-Ticaret pazar yerlerindeki satıcıların haklarının güvence altına alınması kapsamında da buralarda taklit ürün satışı ve hukuka aykırı içerikler engellenecek.

Satıcılara ödeme daha kısa sürede olacak

Satıcılar sadece bir e-ticaret pazar yerinde faaliyet göstermek zorunda bırakılamayacak. E-Ticaret pazar yerleri satıcıları belirli bir kişiden mal veya hizmet teminine zorlayamayacak. Bu pazar yerleri tarafından satıcılara yapılacak ödemeler artık daha kısa sürede gerçekleştirilecek.

Sözleşmelerde haksız şartlar yer almayacak

E-Ticaret pazar yerleri ve satıcılar arasındaki sözleşmelerde haksız şartlara yer verilemeyecek ve söz konusu pazar yerlerince tek taraflı değişiklik yapılamayacak. Buralarda hizmet verilmeden haksız şekilde satıcılardan bedel alınması engellenecek. Satıcıların e-ticaret pazar yerlerine karşı hak arama hürriyetini engelleyici uygulamalara izin verilmeyecek. Satıcılar kendilerine ait verileri diledikleri zaman diğer e-ticaret pazar yerlerine taşıyabilecek.