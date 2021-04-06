E-tebligat uygulamasıyla 761 milyon lira tasarruf sağlandı

Adalet Bakanlığı'nın "e-tebligat" uygulamasıyla 58 milyon 770 bin 689 tebligat muhataplarına elektronik ortamda ulaştırıldı, bunun karşılığında da 761 milyon 451 bin 577 lira tasarruf edildi.

E-tebligat uygulamasını 2015'de ihtiyari kullanıma yönelik hizmete sunan Adalet Bakanlığı, uygulamayı 1 Ocak 2019'dan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilerine, noterlere, avukatlara, arabulucu ve bilirkişilere zorunlu hale getirdi.

58 MİLYON 770 BİN 689 TEBLİGAT ELEKTRONİK ORTAMDA GİTTİ

Bu kapsamda, "e-tebligat" uygulamasının başladığı günden bu yana 58 milyon 770 bin 689 tebligat elektronik ortamda gönderildi ve 761 milyon 451 bin 577 lira tasarruf edildi.

BİNLERCE AĞACIN KESİLMESİ ÖNLENDİ

Tebligatların elektronik ortama taşınmasıyla 2 bin 24 ton kağıt tasarrufu sağlandı. Bu tasarruf sayesinde 34 bin 969 ağaç kesilmekten kurtarılarak korunmuş oldu.

YARGILAMALARI HIZLANDIRDI

Ayrıca elektronik ortamda yapılan tebligatların anlık gerçekleşmesi, yargılamaları da hızlandırdı. Uygulamadan önce fiziki tebligatlar ceza mahkemelerinde ortalama 14 gün, hukuk mahkemelerinde ortalama 11 gün içinde alıcıya ulaşıyordu.

POSTA GECİKMELERİ ORTADAN KALKTI

Uygulamanın yaygınlaşmasıyla, yargılamalarda postadan kaynaklı gecikmeler de ortadan kalktı.

TEBLİGAT ADRESİ İÇİN BAŞVURULAR PTT'YE

Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT'ye yapılıyor. Oluşturulan elektronik tebligat adresleri, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'ne (UETS) kaydediliyor. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5'inci günün sonunda yapılmış sayılıyor.