E-ticaret 2020'de rekorlar kırdı

Koronavirüs saygınını getirdiği salgınlarda alışverişin adresi e- ticaret oldu.

E-ticaret sektörünün 2020 yılını yüzde 65 büyüme ve 250 milyar lira hacimle kapatması bekleniyor.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, pandeminin etkisiyle e-ticaretin bu yıl rekor bir büyüme gerçekleştirdiğini ifade etti. Ekmekçi, yaptığı açıklamada, Türkiye'de e-ticaret sektörünün 2019'u 190 milyar liralık hacim ile kapattığını söyledi.

PANDEMİNİN İLK 3 AYINDA E-TİCARET ARTTI

Pandeminin etkisiyle sektörün bu yıl rekor bir büyüme gerçekleştirdiğini ifade eden Ekmekçi, Türkiye'de her yıl ortalama yüzde 35 gibi bir rakamla büyüyen e ticarette, kullanılan banka ve kredi kartı sayısının pandeminin ilk 3 ayında, yani mart, nisan ve mayısta 8 milyon arttığının gözlemlendiğini kaydetti.

“SEKTÖR 2020 YILINI YÜZDE 65 BÜYÜME İLE KAPATACAK”

Sektörde kazançlı çıkacak diğer oyunculara bakıldığında, dijital kanal operasyonlarını fiziksel mağazalarından ayrı olarak yürüten ve salgın öncesinde dahi dijital kanallarının cirolarındaki payı yüksek olan omnichannel oyuncuların öne çıktığını aktaran Ekmekçi, "Bu gelişmeler doğrultusunda e-ticaret sektörünün 2020 yılını yüzde 65 büyüme ve 250 milyar TL hacimle kapatmasını bekliyoruz. Bu rakamın 2021 yılında da 400 milyar TL'yi geçmesini öngörüyoruz. Kısacası, pandemi tedbirlerinin getirdiği fiziki kısıtlamaları aşıp e-ticarete yatırım yapan, satış ve hizmetlerini e-ticaret üzerinden gerçekleştiren küçük-büyük ölçekli her kuruluş kazandı." dedi.

"SÜPERMARKET KATEGORİSİ 5 KAT BÜYÜDÜ"

Emre Ekmekçi, Türkiye'de pandemi etkisiyle tüketicilerin e-ticarete alıştıklarını belirterek, "Geleneksel olarak elektronik, tekstil ve beyaz eşya tarafında online alışverişe her zaman talep var. Tüketiciler, özellikle kasım ayında yapılan kampanya dönemlerinde yılda bir kez alınabilecek elektronik ve beyaz eşya ürünlerini almayı tercih ediyor. Ancak bu yılın kasım ayı kampanyalarının değişik yıldızları oldu. Okulların bu dönemde yeniden kapanmasıyla ev ve ofisteki tüketimlerde çok ciddi artış yaşandı.

BU YILIN LİDERİ SÜPERMARKETLER OLDU

Bu yılın lideri tabii ki süpermarket kategorisi oldu. Mart ayından bu yana geçen yıla göre 5 kat büyüme gösteren süpermarket kategorisi en büyük artışla liderliği aldı. Bu yıl için 30 milyar TL'lik bir hedef var. Yıl sonunda bu rakamı yakalayacağımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.

TÜKETİCİLERE GÜVENLİ ALIŞVERİŞ KONUSUNDA TAVSİYELER

ETİD olarak e-ticaret alanında güvenlik konusunda çalışmalar yürüttüklerini anlatan Ekmekçi, şunları kaydetti:

"Hacim arttıkça problem sayısı da artabiliyor. Bu gibi durumlarda bazen pazar yerlerindeki e-tüccarlar bilmeyerek hatalı işlemlere imza atabiliyor. Ancak problem tespit edildiğinde hızla düzeltilip tüketicinin mağduriyeti ortadan kaldırılıyor. Bilerek ve kötü niyetle yapılmış bir işlem tespit edildiğinde ise o sanal pazar yerinde mağazası bulunan kişiler hızla kara listeye alınıyor. Gerekli ceza ve yaptırımlar uygulanıyor. Bu gibi durumlarda tüketicinin doğrudan platformla iletişime geçmesi ise süreci hızlandıracaktır. Kötü niyetli satıcılar hakkında her erken şikayet platform için de olumlu olacaktır. Nasıl kötü niyetli satıcılar varsa aynı şekilde kötü niyetli müşteriler de var. Ancak tüm bunlara karşı son zamanlarda e-ticaret platformları gerekli önlemleri alıyor. Bu önlemler, yaşanan sorunlar karşısında sürekli geliştiriliyor.

MAĞAZA AÇMADAN ÖNCE ÖN İZLEME

Bu platformlarda satış yapacak tüccarlar sanal mağazalarını açmadan önce ön incelemeden geçiyorlar. Bütün ticaret sicillerine bakılıyor. Her ne kadar satıcı ile alıcı arasındaki bu işlemlerde platformların yasal olarak bir garantör görevi olmasa da satıcının kötü niyetli davranma ihtimali sürekli olarak denetleniyor. Platformlar bu denetimler sonucunda e-tüccarlara caydırıcı cezalar kesebiliyor.

SİTELERİN SSL SERTİFİKASI OLUP OLMADIĞINA DİKKAT EDİLMELİ

Tüketicilere güvenli alışveriş konusunda bazı tavsiyeler verebiliriz. Tüketicilerin kanallarda alışveriş yaparken mutlaka kendilerine mesafeli satış sözleşmesi sunulduğuna dikkat etmeleri ve satıcıdan muhakkak fatura talep etmeleri gerekiyor. Yeni tanışılan bir e-ticaret sitesinin güvenilir olup olmadığından emin olmaları için de web sitesinin SSL sertifikası olup olmadığına ve ödeme ekranında https:// yerine https:// yazdığına dikkat etmeleri gerekir. Alışverişleri daima 3D ödeme ile yapmak, e-ticaret sitelerini iyice araştırmak, kullanıcı yorumlarını ve şikayetlerini okumak da faydalı olacaktır."

E-TİCARET KOBİ’LERE DE DESTEK VERDİ

Pandemi döneminde e-ticaret alanında hiç deneyimi olmayan küçük ölçekli işletmeler ve online alışveriş yapmayan tüketicilerin de alışverişlerini internete taşıdığını aktaran Ekmekçi, "Pandemi nedeniyle hem fiziksel kanalda hem de dijital kanalda satış yapan KOBİ'lerin yüzde 63'ü fiziksel kanallarında yaşanan sıkıntılar sebebiyle ciro düşüşü yaşadı. Dolayısıyla dijital kanalda satışları olmasaydı bu KOBİ'lerin yaklaşık yarısı için ciro düşüşü yüzde 50 daha fazla olacaktı. Sektörde kazançlı çıkacak diğer oyunculara baktığımızda, dijital kanal operasyonlarını fiziksel mağazalarından ayrı olarak yürüten ve salgın öncesinde dahi dijital kanallarının cirolarındaki payı yüksek olan omnichannel oyuncular öne çıkıyor." diye konuştu.