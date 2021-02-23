E-ticaret için sanal ofis talebi ikiye katlandı

Koronavirüs salgınıyla birlikte e-ticaret faaliyeti yürüten işletmelerin sayısı artınca, e-ticaret faaliyeti yürütenlerin imdadına sanal ofisler yetişti.

Yeni kurulan e-ticaret faaliyeti yürüten işletmelerin yapısına bakıldığında ise şahıs şirketlerinden çok kurumsallığın ağır bastığı görülüyor. Bu dönüşümde büyük pay sahibi olan genç girişimcilerin mekan bağımsız çalışma isteği, sanal ofislere talebi de artırıyor.

SON 5 YILDA HER YIL KURULAN TOPLAM ŞİRKET SAYISI YÜZDE 25,7 YÜKSELDİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, Türkiye’de son 5 yılda her yıl kurulan toplam şirket sayısı yüzde 25,7 arttı. En fazla artış yüzde 59 ile Anonim, Kollektif, Komandit ve Limited şirketlerde yaşanırken şahıs şirket kurulumları yüzde 26 azaldı. Son 10 yıla bakıldığında ise şahıs işletmelerinin yüzde 48 azaldığı, kurumsal şirket kuranların sayısının neredeyse yüzde 100 oranında arttığı görüldü. Şirket tercihlerinde meydana gelen bu değişimde esnafın yerini kurumsal şirketlerin ve genç girişimcilerin alması önemli rol oynarken çağın dinamiklerine ayak uyduran yeni nesil girişimcilerin harcamaları da yeniden şekillendi.

"SANAL OFİSLER MALİYET AVANTAJIYLA ÖNE ÇIKIYOR"

Bu konuda faaliyet gösteren bir firmanın kurucusu olan A. Seçkin Canan, "Şirket tercihlerindeki değişimde, kurumlara sunulan vergi avantajları ve işletme sahiplerinin yatırımcı ve büyüme odaklı yaklaşımlarının etkili olduğunu görüyoruz. Bu noktada yeni nesil girişimcilerin ve çağı yakalayan kurumsal şirketlerin ihtiyaçları da değişiyor. Dünya tamamen dijital bir ticaret anlayışına doğru hızla evrilirken, mevcut eforun çağın hızlı temposunu yakalamaya harcandığı görülüyor. Bunu yaparken atılan ilk adım ise hareket kabiliyetini kısıtlayan yüklü harcamaların geride bırakılması oluyor. Artan ofis maliyetleri ve sabit giderlere yapılan harcamaların yerini kurumsal harcamalar alırken sanal ofis hizmetleri sunduğu maliyet avantajıyla günümüz e-ticaret ekosisteminin en büyük destekçilerinden biri olarak konumlanıyor." ifadelerini kullandı.

“SANAL OFİS TALEPLERİ YÜZDE 100 ARTTI”

Pandemi sürecinde e-ticaret alanında faaliyet gösteren girişim ve kurumların sanal ofis taleplerinde yüzde 100’lük bir artış gözlemlediklerini söyleyen Seçkin Canan, "Bu oranın önümüzdeki süreçte hızla kendini katlamasını bekliyor, daha fazla yapının gelişimine katkı sunmayı amaçlıyoruz." dedi.