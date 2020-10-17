E-ticaret, koronavirüste 3 yılda alacağı yolu 3 ayda aldı

Koronavirüs salgını döneminde tüm dünyada kısıtlanan sosyal hayat nedeniyle, e-ticarete talep arttı.

Koronavirüs salgını döneminde birçok alışkanlık değişti. Tüm dünyada sosyal hayatın kısıtlanması nedeniyle alışverişler de internet üzerinden yapılmaya başladı.

Bir e-ticaret portalı yöneticisi Murat Emirdağ, “Pandemi öncesinde öngördüğümüz, 3 yılda ulaşmayı hedeflediğimiz çift haneli sayılara biz 3 ayda ulaştık. Bu da pandemi sürecinde hem dijital dönüşümün, hem de e-ticaretin hız kazandığını bizlere gösterdi.” dedi.

“TOPLAM DİJİTAL PERAKENDENİN ORANI, PANDEMİDEKİ 3 AY SONUNDA İKİ HANELİ SAYILARA ÇIKTI”

Pandemi sürecinde Türkiye’deki dijital dönüşümün çok hızlandığını hep birlikte gözlemlediklerine dikkat çeken Emirdağ, "Yaklaşık yüzde 5-6 civarında olan toplam dijital perakendenin total perakendeye oranı, pandemideki 3 ay sonunda iki haneli sayılara çıktı. Pandemi öncesinde öngördüğümüz, 3 yılda ulaşmayı hedeflediğimiz çift haneli sayılara biz 3 ayda ulaştık.” diye konuştu.

E-TİCARET SİSTEMLERİ DE YATIRIMI ARTIRDI

Emirdağ, kendi e-ticaret portallarına yeni ürünler kattıklarını, kalite ve yenilik anlamında gündemin ihtiyaçları doğrultusunda yeni uygulamaları devreye soktuklarını, yatırımlarını artırdıklarını ve özellikle pandemi sürecinde hijyen, kalite, iş güvenliği gibi konulara dikkat ettiklerini söyleyerek “Hızlı teslimatlar, taze gıda ihtiyaçları, ödeme kolaylığı ihtiyaçları yatırımlarımıza yön verdi.” şeklinde konuştu.