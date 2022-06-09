E-ticaret pandemiyle büyüdü

Dünyada giderek artan internetten alışveriş yapma alışkanlığı koronavirüs salgını sırasında daha çok arttı.

Pandemide kısıtlamalar nedeni ile dışarıya çıkamayan insanlar, tüm ihtiyaçlarını internet üzerinden alışveriş yaparak satın alma yoluna gitti. Sektör böylelikle hem büyüdü hem de kendisine yenilikler kattı.

Salgın sürecinde e-ticarete ilgi arttı

Elektronik Ticaret Derneği (ELİDER) Başkan Yardımcısı Nüket Dokuz, e-ticaretle 400 bin girişimcinin uğraştığını bildirerek, salgın sürecinde e-ticarete ilginin 4-5 kat arttığını belirterek, "E-ticaretin artması da e-ihracatın artmasına sebep oldu." dedi.

AA'nın haberine göre, Dokuz, sosyal medya platformu ve internet üzerinden satış yapan girişimcilerin sorunlarını gidermek için uğraştıklarını söyledi.

"Sektörün hızı 4-5 kat arttı"

Elektronik ticari girişimlerin kontrol altına alınması gerektiğini ifade eden Dokuz, "E-ticaret pandemiyle ivme kazandı, normal artış hızının 4-5 katına çıktı. E-ticaretin artması da e-ihracatın artmasına sebep oldu. Hem pazar büyüdü hem de çok fazla satıcımız e-ihracata yöneldi ve elektronik ticaret yapıyor. Bu ihracatla ülkeye katkı sağlıyor ve ülke ekonomisi için çok önemli konu." diye konuştu.