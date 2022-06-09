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- E-ticaret pandemiyle büyüdü
E-ticaret pandemiyle büyüdü
- 09.06.2022 - 15:45
- Güncelleme : 09.06.2022 - 15:55
Pandemide kısıtlamalar nedeni ile dışarıya çıkamayan insanlar, tüm ihtiyaçlarını internet üzerinden alışveriş yaparak satın alma yoluna gitti. Sektör böylelikle hem büyüdü hem de kendisine yenilikler kattı.
Salgın sürecinde e-ticarete ilgi arttı
Elektronik Ticaret Derneği (ELİDER) Başkan Yardımcısı Nüket Dokuz, e-ticaretle 400 bin girişimcinin uğraştığını bildirerek, salgın sürecinde e-ticarete ilginin 4-5 kat arttığını belirterek, "E-ticaretin artması da e-ihracatın artmasına sebep oldu." dedi.
AA'nın haberine göre, Dokuz, sosyal medya platformu ve internet üzerinden satış yapan girişimcilerin sorunlarını gidermek için uğraştıklarını söyledi.
"Sektörün hızı 4-5 kat arttı"
Elektronik ticari girişimlerin kontrol altına alınması gerektiğini ifade eden Dokuz, "E-ticaret pandemiyle ivme kazandı, normal artış hızının 4-5 katına çıktı. E-ticaretin artması da e-ihracatın artmasına sebep oldu. Hem pazar büyüdü hem de çok fazla satıcımız e-ihracata yöneldi ve elektronik ticaret yapıyor. Bu ihracatla ülkeye katkı sağlıyor ve ülke ekonomisi için çok önemli konu." diye konuştu.