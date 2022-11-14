E ticaret rakamları giderek büyüyor

Türkiye'nin e-ticaret hacmi ilk 6 ayda 348 milyar liraya ulaştı, harcamaların çoğunu kadınlar yaptı.

Ticaret Bakanlığı, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) verileriyle bu yılın 6 aylık dönemine ilişkin elektronik ticaret istatistikleri raporunu hazırladı.

Ocak-haziran döneminde Türkiye'nin e-ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 116 arttı ve 348 milyar lirayı buldu.

Siparişler yüzde 38 arttı

Bu yılın ilk yarısında siparişler, yüzde 38 artışla 1 milyar 654 milyondan 2 milyar 294 milyon adede yükseldi.

Genel ticaretin oranı yüzde 17,6

Geçen yılın ilk 6 ayında e-ticaretin genel ticarete oranı yüzde 17,6 olurken söz konusu oran, bu yılın aynı döneminde yüzde 18,5'e yükseldi.

Türkiye'de kişi başına düşen e-ticaret harcaması, yılın ilk yarısında 18-70 yaş nüfusa oranlandığında 4 bin 964 lira oldu.

E-ticarette kartla ödeme yapıldı

Ödeme yöntemlerine göre, e-ticaret hacminin yüzde 32'sini 113 milyar lira ile havale/EFT ödemeleri, yüzde 2'sini 7,7 milyar lira ile kapıda ödeme, yüzde 66'sını 228 milyar lira ile kartlı işlemler oluşturdu.

E-ticaret pastasından en büyük payı beyaz eşya ve küçük ev aletleri aldı

Sektör bazında e-ticaret hacmi değerlendirildiğinde beyaz eşya ve küçük ev aletleri yaklaşık 43,7 milyar lira, hava yolları 30,4 milyar lira, giyim, ayakkabı ve aksesuar 24,6 milyar lira, elektronik sektörü ise 20,3 milyar liralık hacimle öne çıktı. Bu sektörleri gıda ve süpermarket, seyahat taşımacılık ve depolama, yemek ve konaklama sektörleri izledi.

Kadınlar daha çok tercih ediyor

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar üzerinden alışveriş yapanların yüzde 52'sini kadınlar, yüzde 48'ini erkekler oluşturdu.

Vatandaşların yüzde 70'i, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılardan alışveriş yaparken mobil uygulama kullanmayı tercih etti.

Elektronik ticaret yoluyla gerçekleşen alışverişlerin yüzde 39'unu İstanbul, yüzde 9'unu Ankara, yüzde 6'sını İzmir'de yaşayanlar yaptı.

Harcamaların çoğu peşin yapıldı

E-ticaret harcamalarının yüzde 86'sı peşin ödeme yapılarak, yüzde 14'ü ise taksitli ödemeyle gerçekleşti.