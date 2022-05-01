E-ticaret rekora koşuyor

Koronavirüs salgını sonrasında artan e-ticaret alışkanlığı ile sektör büyümeye devam ediyor.

E-ticarette artarak rekora ulaşan e-ticaret sektörünün çatı örgütü Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD), salgının etkileri bitmeye başlasa da e-ticaret sektörüne kazandırdığı alışkanlıkların artarak sürdüğünü bildirdi.

2021 verileri farklılaşan tabloyu ortaya koydu

ETİD Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla değişen alışveriş alışkanlıklarının, e-ticaret sektörü üzerindeki etkisini sürdürdüğünü dile getirerek, nisanda açıklanan 2021 yılı sektör verilerinin alışveriş süreçlerinde farklılaşan tabloyu ortaya koyduğunu söyledi.

2021'de e-ticaret hacmi yüzde 69 arttı

Geçen yılın ülkede e-ticaret hacminin yüzde 69 artarak 381,5 milyar liraya ulaştığını ifade eden Çevikoğlu, sipariş adetlerinin de yüzde 46'lık artışla 3 milyar 347 milyona yükseldiğini kaydetti.

AA'nın haberine göre, salgının etkisiyle geçen yılı rekor büyümeyle kapatan e-ticaret sektörünün büyümeye devam ettiğini anlatan Çevikoğlu, "Günlük hayatta salgının etkileri bitmeye başlasa da e-ticaret sektörüne kazandırdığı alışkanlıklar artarak sürüyor. Bu yıl da e-ticaret sektöründe rekor büyüme bekliyoruz." diye konuştu.

"Yurt dışı ilgisinin yoğun olduğunu görüyoruz"

Sektörün tamamı itibarıyla yılın ilk üç aylık verilerine ilişkin tablonun ortaya konmamış olmasına karşın kendilerinin PttAVM.com platformunda bu artışı gözlemlediklerini dile getiren Çevikoğlu, "Geçtiğimiz yıl e-ticaretin yüzde 4'ünü diğer ülkelerin, ülkemizden yaptıkları alışveriş oluşturdu. Yine kendi platformumuzda gözlemlediğimiz verilere göre, yurt dışı ilgisinin yoğun olduğunu görüyoruz ve bu oranın da ülke olarak ürünlerimize ilgi arttıkça, yıl sonunda yüzde 6-7'ler seviyesine ulaşmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.