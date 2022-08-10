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E-ticaret sitelerinde alışveriş yaparken dikkat
Popüler kültürün vazgeçilmezi haline gelen e-ticaret sitelerinde alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenleri sizler için araştırdık.
- Özel Haber
- 10.08.2022 - 17:40
- Güncelleme : 10.08.2022 - 18:08
Son zamanlarda olmazsa olmazımız olan elektronik ticaret hayatımızın her alanına girdi.
E-ticaret siteleri hayatımıza hızla girdi
Yemek, market alışverişi, kozmatik, kıyafet, elektronik ürünler daha niceleri bukadar hızlı yükselmekte olan bu sektörde alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler var.
E-ticaret sitelerinde alışveriş yapılırken kurumsal adreslerin tercih edilmesi dikkat edilmesi gereken ilk maddeyi oluşturuyor.
E-ticaret sitelerinde bunlara dikkat
Alışverişte içinizin rahat etmesi için sizlere dikkat edilmesi gerekenleri uzmanların görüşlerinden şöyle derledik: