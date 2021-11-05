E-ticaret yapan işletme sayısı 320 bine ulaştı

Koronavirüs salgını öncesi Türkiye'de 50 bin civarında olan e-ticaret yapan işletme sayısı 6 kat artarak 320 bin oldu.

Elektronik Ticaret Derneği Genel Sekreteri Enes Bahadır, e-ticaret satıcılarının profesyonelleşmesi ve kalifiye personel yetiştirmek için odalarla iş birliği yaptıklarını aktardı.

KORONAVİRÜSTE E-TİCARET BÜYÜDÜ

Türkiye'de e-ticaret ekosisteminin son yıllarda büyük ivme kazandığına işaret eden Bahadır, şöyle konuştu:

"Pandemi ülkemizde olduğu gibi dünyada da büyük değişimlere yol açtı. E-ticaretin ivmesi hızla artıyor. Sektörde 4-5 yılda beklenen büyüme, birkaç ay içerisinde gerçekleşti. Pandemi öncesi ülkemizde 50 bin civarında olan e-ticaret yapan işletme sayısı, pandemiden sonra 320 bine ulaştı. Satıcılar tarafında 6 kat büyüme görüyoruz.

SALGINDA DAHA ÖNCE TİCARET YAPMAMIŞ 5 MİLYON KART E-TİCARETTE KULLANILDI

Pandemide daha önce e-ticaret yapılmamış 5 milyon kredi kartından alışveriş yapıldı. 'Kesinlikte internetten alışveriş yapmam' diyen 5 milyon vatandaşın kredi kartı online işlemlerde kullanıldı. Bu çok ciddi bir rakam.

TOPLAM PAZAR BÜYÜKLÜĞÜNÜN 300 MİLYAR LİRA ÜSTÜNE ÇIKMASI BEKLENİYOR

E-ticaretin toplam pazar büyüklüğünün yıl sonuna kadar 300 milyar liranın üzerine çıkmasını bekliyoruz. Dolayısıyla büyük bir para, girişimciler de bu ekonomide yer almak istiyor."

EN ÇOK İŞLEM GÖREN SIRALAMASINDA BEYAZ EŞYA VE KÜÇÜK EV ALETLERİ BİRİNCİ

Girişimcilerin e-ticarete olan ilgisinin çok fazla olduğuna dikkati çeken Bahadır, şunları kaydetti:

"Sektörlere bakıldığında e-ticarette en çok işlem gören sıralamasında beyaz eşya ve küçük ev aletleri birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada moda-tekstil, üçünü sırada da elektronik eşyalar, bilgisayar ve cep telefonları satış işlemleri yer alıyor. Gıda ve süpermarket alışveriş harcamalarında çok büyük artış var. Özellikle kapanma dönemlerinde bu alanda harcamalar yapıldı.

İNTERNETTEN EN ÇOK ALIŞVERİŞ YAPILAN İL İSTANBUL

İl sıralamalarında ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Konya'yı görüyoruz. Bu konuda istatistikleri, derneğin çatısı altında takip ediyoruz. Hedefimiz, Türkiye'de e-ticaretin daha nitelikli hale gelmesini sağlayacak çalışmalar yapmak."