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    E-ticarette alışveriş yapanların sayısı 2 milyarı geçti

    E-ticaret yeni nesil alışveriş biçimi olarak kabul görüyor ve çerçevesini giderek genişletiyor.
    • 31.08.2022 - 13:03
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 13:15
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    E-ticarette alışveriş yapanların sayısı 2 milyarı geçti

    WP Forms’un yayınladığı verilere göre günümüzde dünya çapında ortalama 12 ila 24 milyon e-ticaret sitesi faaliyet gösterirken, 2 milyardan fazla insanın da artık online siteler üzerinden alışveriş yaptığı tespit edildi.

    Dünyada artık büyük çaplı internetten alışveriş organizasyonları var. Küçük girişimcileri kapsayan bu organizasyonlar, yeni girişimcilere yol gösterici oluyor.

    Girişimciler birçok internet sitesince destekleniyor

    DHA'nın haberine göre, tüketiciler artık ihtiyaçlarını online siteler üzerinden karşılarken, e-ticaret sitelerinin sayısının artması da girişimcilerin birçok sektörde satış yapmasına olanak tanıyor.

    e-ticaret


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