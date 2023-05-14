E ticarette Anneler Günü'nden beklenti yüksek Anneler günü, hediye alımının körüklendiği bir zaman dilimi olduğu için yapılan alışverişler arttı ve daha da artacağına yönelik beklenti yükseldi.

AA

E-ticaret sektörü temsilcileri, Anneler Günü için yapılan internet alışverişlerinin sektöre olumlu yansıyacağını öngörüyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-Ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, 2023'ün e-ticaret hareketliliğinin yaşanacağı en önemli dönemlerden biri olabileceğini söyledi.

İşletmelerin söz konusu günde iyi bir kampanya ile yüksek satışlar elde edebileceğini ifade eden Özkara, markaların bu güne özel indirimler yapması ve site içinde kullanıcıları yönlendirecek özellikler sunması gerektiğini dile getirdi.

"2022'de internetten kuyumculuk sektörünün yüksek satışları olmuştu"

Geçen yıl Anneler Günü'nde yapılan internet alışverişlerinde kuyumculuk sektörünün yüksek satışlar gerçekleştirdiğini, aksesuar kategorisindeki takı, bileklik, kolye gibi ürünlerin de ciddi bir satış oranı olduğunu dile getiren Özkara, şöyle konuştu.

Bu yıl yükselen altın ve gümüş fiyatları nedeniyle kullanıcılar, daha çok aksesuar kategorilerine yönelmeye başladı. Yine küçük ev aletleri Anneler Günü'nde en çok tercih edilen ürün gruplarından biri.

"Sepet tutarı 1.270 lira olabilir"

Özkara, Anneler Günü'nde telefon satışlarının artmasını ve elektronik kategorisinde hareketlenme beklediklerini de söyleyerek, şu bilgileri verdi:

Bu yıl sepet tutarını 1.270 lira civarında öngörüyoruz. Elbette bu, ürün gruplarına göre değişiklik gösterebilir ancak genel tabloda buna yakın bir rakam görebiliriz.

Geçen yıl perakende e-ticaret hacmi 458 milyar oldu

Özkara, e-ticaret sektöründeki gelişmelere ilişkin de değerlendirmede bulunarak, geçen yıl itibarıyla Türkiye'de e-ticaret hacminin yüzde 109 artışla 800 milyar liraya ulaştığına dikkati çekti.

Sipariş adetleri bir yılda yüzde 43 arttı

Geçen yıl sipariş adetlerinin bir önceki yıla göre yüzde 43 artışla 3 milyar 347 milyondan, 4 milyar 787 milyona çıktığını anlatan Özkara, şunları kaydetti:

2022 yılında perakende e-ticaret hacmi 458 milyar lira olarak gerçekleşti. Her ne kadar pandemin etkisini artık hayatımızda çok hissetmesek de sosyalleşip normal hayattaki alışveriş alışkanlıklarımıza kısmen dönsek de bu rakamlar e-ticaret büyümesi açısından güzel rakamlar oldu. 2019 yılında e-ticaret hacmi toplam perakendenin içerisinde yüzde 4 civarındaydı. Pandemi ile birlikte bu rakam yüzde 15'lere çıktı. Bu sene ise bu rakam yüzde 18,6'ya ulaştı. Öte yandan Türkiye'deki işletme sayıları, yani e-ticaret yapan firmaların sayısı 550 bine ulaştı. Geçen sene bu rakam 470 bindi. Rakam gitgide artıyor. Ama bu işletmelerin sadece 32 bininin kendine ait bir e-ticaret sitesi var. Yani 550 bin sayısının içerisinde kendi markalarını yansıtan, kendi siteleri üzerinden satış yapan sadece 32 bin işletme var. Ama bu rakamların da hızla artacağını öngörüyoruz.

30 milyar liranın üzerinde hacim bekleniyor

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi de sektörün Anneler Günü kampanyalarının uygulandığı dönemde 30 milyar liranın üzerinde hacim beklediğini söyledi.

İnternetten yapılan alışveriş alışkanlığının büyümeye devam ettiğine değinen Ekmekçi, Anneler Günü kapsamında en çok satılan ürünlere ilişkin "Hediye kategorilerine baktığımızda küçük ev aletleri, cep telefonu ve tablet gibi teknoloji ürünleri, kozmetik, giyim, ayakkabı, çanta ve mücevherat ürünlerinin öne çıktığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.