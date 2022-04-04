E-ticaret cirolarında firmadan firmaya satışın payı artıyor

Firmadan firmaya satış portalları e-ticaretteki oranlarını artırarak, toplamda yüzde 18'lik bir paya sahip oldu.

E-ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği Sözcüsü Yüksel Eminoğlu, "B2B" olarak tanımlanan "firmadan firmaya" ürün satan firmaların ortalama cirolarının e-ticarette aldığı payı değerlendirdi.

FİRMALARIN EN ÇOK CİRO YAPTIKLARI KANALLARDAN BİRİSİ

Şirketlerin nihai tüketiciler dışında direkt olarak bayileri ya da kendi aralarında gerçekleştirdikleri pazarlama faaliyetlerini ifade eden "B2B" firmaları, en çok ciro yaptıkları kanallardan birisi haline geldi.

"B2B TOPLAM CİROSU 2027'DE 20 TRİLYON DOLARI GEÇECEK"

Eminoğlu, dünya genelinde B2B altyapılarıyla yapılan işlem cirolarına dair veriler paylaşarak, dijital süreçlerin bu hızla ilerlemesi durumunda dünyada B2B kanalıyla yapılan satışların 2027 yılında 20 trilyon doları geçmesi beklendiğine vurgu yaptı.





"CİROLARIN YÜZDE 35’İ 500 BİN DOLARIN ÜZERİNDE"

Dünyada B2B kanallarından yapılan satışların yüzde 35’inin 500 bin dolar veya daha fazlası için tek çekim şeklinde gerçekleşebildiğine dikkati çeken Eminoğlu, yüzde 15'nin de 1 milyon dolar sınırını rahatça geçtiğini belirtti.