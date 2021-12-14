E-ticarette işlem hacmi 400 milyar lirayı geçecek

Yılın ilk 6 ayında sipariş adetleri yüzde 94,4 artış ile 1 milyar 654 milyon adede yükseldi. Bu rakamın ışığında e-ticarette yapılacak yatırımlarla işlem hacminin 400 milyar lirayı geçmesi bekleniyor.

E-ticarette pandemi ile yaşanan büyüme, e-ticaret segmentlerinin giderek yaygınlaşması kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına hızlıca ulaşabilmelerine imkan sağladı.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, Elektronik Ticaret Bilgi Platformu'nun son raporuna göre, e-ticarette bu yılın ilk 6 ayında sipariş adetlerinin yüzde 94,4 artış ile 1 milyar 654 milyon adede yükseldiğini aktardı.

"YAPILACAK YATIRIMLARLA YIL SONUNDA İŞLEM HACMİNİN 400 MİLYAR LİRAYI GEÇECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

E-ticaretin genel ticarete oranının yüzde 17,6 olarak gerçekleştiğini belirten Ekmekçi, şunları kaydetti:

"Bu oranın en yüksek olduğu ay yüzde 20,2 ile mayıs oldu. E-ticaretin 148 milyar lira ile yüzde 91,9'u yurt içinde gerçekleşti. e-ticaret sektörünün büyümesini yıl sonuna kadar devam ettirmesini, tüketici taleplerine yönelik yapılacak yatırımlarla yıl sonunda işlem hacminin 400 milyar lirayı geçeceğini öngörüyoruz. Dünya geneline baktığımızda ise e-ticaret sektörü büyümesini sürdürürken, etki alanı da genişliyor. 2020 yılında dünya çapında perakende e-ticaret satışları 4,2 trilyon dolara ulaştı. e-perakende gelirlerinin 2022 yılında ise 6,54 trilyon dolara yükselmesi öngörülüyor."





"E-TİCARETİN METAVERSE'İN İÇİNDE KENDİNE ÖZGÜ EN DOĞRU YERİ BULACAĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ"

Emre Ekmekçi, Facebook'un ismini "Meta" olarak değiştirmesi sonrası gündemin üst sıralarında yer alan Metaverse'in, önümüzdeki dönemde günlük hayatın bir parçası olacağını söyledi.

Metaverse'in web'in yeni versiyonu olacağını belirten Ekmekçi, "Dolayısıyla e-ticaretin de bu sistemin içinde kendine özgü olarak en doğru yeri bulacağını söyleyebiliriz. Metaverse dünyasında, çok yeni ve yaratıcı bir ortam olduğu için e-ticaret konusunda da yaratıcı çözümler çıkacaktır. Halihazırda dijital ortamlarda NFT'ler satılmaya başlandı. Fiziksel e-ticaretin de burada doğru bir şekilde yer bulacağına inanıyoruz. e-ticaret; sürekli değişen, kendini yenileyen bir sektör. Metaverse dünyasında da en doğru şekilde kendine yer edinecektir." ifadelerini kullandı.