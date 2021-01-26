E-ticarette denetim faaliyetleri başlayacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, e-ticarette de piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin başlatılacağını belirtti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Dijitalleşme Sanal Fuarı'nın açılış etkinliğine video konferans yöntemiyle katıldı.

"DİJİTAL EKONOMİYE ADAPTASYON YÜKSELEN EKONOMİLER İÇİN ZARURETTİR"

Bakan Pekcan, dijitalleşmenin önemine işaret ederek, "Dijital ekonomiye adaptasyon özellikle Türkiye gibi somut hedeflere sahip, gelişen ve yükselen ekonomiler için bir zarurettir. Dijitalleşme, bizleri büyüme ve kalkınma hedeflerimize ulaştırma noktasında istifade etmemiz gereken enstrümanların başında gelmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ülke olarak dijitalleşme alanında önemli mesafelerin kaydedildiğini belirten Pekcan, hemen her sektörde bilgi ve iletişim teknolojilerine önemli bir adaptasyon sağlandığını dile getirdi.

Pekcan, e-Ticaret Bilgi Sistemi'ndeki (ETBİS) site sayısının 23 bin 487 olduğuna değinerek, dijitalleşmenin sürekli olarak gelişen ve genişleyen bir alan olduğuna dikkati çekti ve "e-Ticaret, dijital destek hizmetleri ve paylaşım ekonomisi"nin de etkinliğini artırmaya devam ettiğini iletti.

"PİYASA GÖZETİM VE DENETİM FAALİYETLERİMİZ E-TİCARETTE DE BAŞLATILACAK"

Pekcan, TOBB ile yürüttükleri "e-Ticarette Güven Damgası" uygulaması kapsamında bugüne kadar 22 e-ticaret sitesinin Güven Damgası aldığını söyleyerek, "e-Ticaret altyapımızla ilgili çok önemli bir gelişme olarak, piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerimizin e-ticarette de başlatılacağının altını çizmek isterim." şeklinde konuştu.

Pekcan, yeni çıkarılan Ürün Güvenliği Kanunu'na e-ticaretin de dahil edildiğini kaydetti.

“BU SAYEDE E-TİCARET SAĞLIKLI GELİŞİMİNİ SAĞLANABİLECEK”

Bakan Pekcan, "Bu sayede e-ticaretin sağlıklı gelişiminin sağlanabilmesi, fiziki piyasalarda olduğu kadar elektronik piyasalarda da ürün güvenliğine yönelik denetimlerin yapılmasını sağlamak amacıyla e-ticarette ürün güvenliğinin yasal altyapısını tamamlamış olduk. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgileri, yeni yasanın neler getirdiğini önümüzdeki günlerde kamuoyuyla daha kapsamlı biçimde paylaşıyor olacağız." dedi.

e-Ticaret hacmine ilişkin verileri ilk kez geçen sene açıkladıklarını anımsatan Pekcan, 2020'nin ilk 6 ayında e-ticaret hacminin salgının şartlarının da getirdiği etkiyle bir önceki yıla göre yüzde 64 arttığını, yılın geneline ilişkin verileri de en kısa sürede açıklamayı planladıklarını bildirdi.