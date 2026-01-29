EBRD, 2025'te Türkiye'de 2,7 milyar euroluk yatırım gerçekleştirdi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye ve Kafkaslar Yönetici Direktörü Elisabetta Falcetti, Türkiye'nin güçlü bir ekonomi ekibi olduğunu belirtti.

Elisabetta Falcetti, Türkiye’ye 2025’te rekor yatırımda bulunduklarını belirterek, “EBRD olarak, geçen yıl 2,7 milyar euro yatırım yaptığımızı açıklamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu rakam, 2024’ün güçlü performansını bile geride bırakarak bizim için rekor bir yıl oldu ve Türkiye’yi yıllık yatırım bazında EBRD’nin en büyük operasyon ülkesi haline getirdi.” dedi.

GÜÇLÜ PERFORMANSIN ALTINDA YATANLAR

Bu güçlü performansın altında yatan birkaç faktör olduğuna işaret eden Falcetti, ilk olarak, Türkiye’deki özel sektörün yatırım yapma, yerel şirketlerin rekabet gücünü artırma ve aynı zamanda yeşil ekonomiye geçişi destekleme konusundaki güçlü iştahının önemli etken olduğunu kaydetti.

"BEŞERİ SERMAYENİN GELİŞMESİNİ DESTEKLEDİK

Falcetti, ikinci önemli faktörün ise strateji önceliklerinin de b"ir parçası olan beşeri sermayenin geliştirilmesini desteklemek olduğunu belirterek ederek, şöyle devam etti:

“Bunu çeşitli araçlarla yaptık. Geçen yıl Türkiye’de ‘Türkiye İş Hayatında Gençler’ programını başlatmaktan çok mutlu oldum. Bu, genç girişimciler tarafından sahip olunan veya yönetilen KOBİ’lerin büyümesini desteklemek için finansal ortaklarımız aracılığıyla kullandırılacak 250 milyon euroluk bir pakettir. Ayrıca, geçen yıl 10’uncu yıl dönümünü kutladığımız ve çok başarılı olan ‘Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği’ programımız da devam ediyor. Türkiye’deki depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşasına verdiğimiz sürekli desteği belirtmek isterim. 2023’teki depremin ardından belediyeler tarafından sağlanan hizmetlerin ve altyapının yeniden inşası ile bölgede faaliyet gösteren özel sektör temsilcilerine desteği odaklayan bir müdahale paketi açıklamıştık. Başlangıçta öngördüğümüz 1,5 milyar euroluk deprem bölgesine yatırım taahhüdümüzü aştığımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum.”

"2009'DAN BERİ TÜRKİYE'YE KÜMÜLATİF OLARAK 23 MİLYAR EURODAN FAZLA YATIRIM YAPTIK"

Falcetti, Türkiye’deki operasyonlarına 2009’da başladıklarını anımsatarak, o zamandan beri kümülatif olarak 23 milyar eurodan fazla yatırım yaptıklarının bilgisini paylaşarak, “Şu anki aktif portföyümüz yaklaşık 8 milyar euro civarındadır ve bu portföyün yüzde 80’inden fazlası özel sektöre gitmiştir. Özetle, Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. Bu durum, Türkiye’deki şirketler, büyük sanayi grupları ve ortak bankalarla kurduğumuz güçlü ortaklıkların bir kanıtıdır. Geçen yıl bankalarla birlikte 1 milyar euroluk üçüncü turunu başlattığımız Yeşil Ekonomi Finansman Programı III (GEFF III) ile ‘Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği’, ‘Türkiye İş Hayatında Gençler’, KOBİ’lerin dijitalleşmesini ve verimliliğini artıran Dijital Dönüşüm Finansman Programı (DTFF) gibi spesifik amaçlar için ortak finansal kurumlarla çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2026'DA YÜZDE 3,5 BÜYÜYECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Falcetti, Türkiye için büyüme tahminlerini revize etmek üzere olduklarını belirterek, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5 civarında büyüyeceğini öngördüklerini ancak yeni rakamların şubat sonunda açıklayacaklarını bildirdi.

Falcetti, 2026 için yatırım hedeflerine değinerek, 2025’teki rekor yatırımı geçebilmeyi umduklarını dile getirdi.

Karbondan arındırılması zor olan sektörlerin karbondan arındırılmasına katkıda bulunmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Dünya Bankası ile “Türkiye Endüstriyel Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu”nu başlattıklarını anımsatarak, “2030’a kadar bu alana 5 milyar dolar yatırım yapma taahhüdümüz var. Ayrıca beşeri sermayenin geliştirilmesi ve daha kapsayıcı bir ekonomi için çalışmaya devam edeceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.