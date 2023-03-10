EBRD depremden etkilenen bölgelere 1,5 milyar euroluk yatırım planlıyor Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye'ye gerçekleyen depremin yaralarını sarmak için yatımlarını deprem bölgesine aktarmaya karar verdi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye’de depremden etkilenen bölgelerde 1,5 milyar euroya varan yatırım yapılmasına karar verdi.

1,5 milyar euoya varan yatırım

Bankadan yapılan açıklamada, depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşası ve özel sektörün desteklenmesi amacıyla toplam hacmi 1,5 milyar euoya varan yatırım yapılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

İşletmelere kredi imkanı

Açıklamada, bankanın yatırım paketinin altyapı yatırımlarının finansmanı ve küçük ve ağırlıklı orta ölçekli işletmelere kredi imkanının sağlanması için kullanılmasının planlandığı belirtildi.

600 milyon euroluk kısmın bankalara aktarılacak

Bankanın açıklamasında, yatırım paketi kapsamında 600 milyon euroluk kısmın bankalara, depremden doğrudan etkilenen işletmelere ve kişilere kredi imkanı için kullanılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Türkiye’ye “bağlılık” mesajı

Bankanın açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, şu ifadeleri kullandı:

Bu, Türkiye ve Avrupa'da bir yüzyılı aşkın süredir görülen en yıkıcı krizlerden biri. (Depremlerin) Nüfus ve ekonomi üzerindeki etkisi son derece şiddetlidir. EBRD, Türkiye'yi ve özel sektörünü, ülkedeki güçlü sicili ve mevcut ilişkileri üzerine inşa ederek toparlanma ve yeniden yapılanma çabalarında desteklemeye hazırdır.

Tuerkner, “EBRD'nin 1,5 milyar euroya varan desteği önemlidir ve bankanın Türkiye'ye olan bağlılığını yansıtmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

EBRD, Türkiye'ye 2009'dan bu yana yaklaşık 17 milyar euroluk yatırım yaptı.