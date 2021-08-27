EBRD ile TEB'ten 50 milyon dolarlık iş birliği anlaşması

EBRD ile TEB'ten 50 milyon dolarlık iş birliği anlaşması

TEB'den yapılan açıklamaya göre, EBRD ile yapılan söz konusu anlaşma ile dış ticaretin devamlılığı amaçlanıyor.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzaladığı yeni sözleşme ile 50 milyon dolarlık iş birliği anlaşması gerçekleştirdi.

OCAK AYINDA DA BİR ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

TEB, EBRD tarafından salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri ile mücadele kapsamında oluşturulan finansman paketi dahilinde, ocak ayında da 58 milyon dolar tutarında, 367 gün vadeli kredi teminine yönelik bir sözleşme imzalamıştı.

“YENİ ANLAŞMA İLE FİRMALARIN DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILACAK”

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, EBRD ile bugüne kadar çeşitli iş birlikleri yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"EBRD ile yaptığımız yeni anlaşma ile firmaların dış ticaret işlemlerine yönelik ihtiyaçlarını karşılayarak desteğimize devam edeceğiz. EBRD ile olan mevcut iş birliğimizi, ülke ekonomisine fayda sağlayacak şekilde sürdürmekten memnuniyet duyuyoruz."