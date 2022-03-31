EBRD: Rusya-Ukrayna savaşı büyümeyi yavaşlatacak

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Rusya-Ukrayna savaşının ekonomiyi uğrattığı yıkıma değinerek, faaliyette bulunulan bölgelerde bu yılki büyüme tahminini yüzde 1,7’ye düşürdü.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Rusya- Ukrayna savaşının 1970’li yılların başından bu yana görülen en büyük tedarik krizine dönüştüğünü belirtirken, faaliyette bulunulan bölgelerde bu yılki büyüme tahminini yüzde 1,7’ye düşürdü.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), ilişkisini sürdürdüğü ekonomilere yönelik en son tahminleri içeren “Bölgesel Ekonomik Güncelleme” raporunu yayınladı.

2022 İÇİN BÜYÜME TAHMİNİ 2,5 PUAN DÜŞÜRÜLEREK 1,7’YE ÇEKİLDİ

Raporda, gelecek dönemde savaşın esas çatışma bölgesinin çok daha uzağındaki ekonomiler üzerinde etkilerinin olmasının beklendiği belirtildi ve bankanın faaliyet gösterdiği bölgelerin 2022 için büyüme tahmininin de 2,5 puan düşürülerek 1,7’ye çekildiği kaydedildi.

2023 BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 5

Raporda, aynı bölgelerde gelecek yıl ekonomik büyümenin yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü de kaydedildi.

Gıda, petrol, doğalgaz ve metaller gibi emtia fiyatlarındaki artışın ekonomiler, özellikle de düşük gelirli ülkeler, üzerinde derin etki oluşturmasının beklendiğinin belirtildiği raporda, Rusya ve Ukrayna’nın buğday, mısır, gübre, titanyum ve nikel dahil küresel ekonomiye yüksek oranda emtia sağladığı hatırlatıldı.

UKRAYNA VE RUSYA BÜYÜME TAHMİNLERİNDE YÜZDE 10 DARALMA YAŞANDI

EBRD raporunda, geçen yılın kasım ayında yapılan değerlendirmede Ukrayna ekonomisi için yüzde 3,5 olan büyüme tahmininin yüzde 20 daralma, Rusya ekonomisi için yüzde 3 olan büyüme tahmininin de e yüzde 10 daralma olarak revize edildiği bildirildi.

GEÇEN HAFTA MOSKOVA VE BEYAZ RUSYA’NIN BAŞKENTİ MİNSK’TEKİ OFİSLERİNİ KAPATTI

Raporda, Rusya’nın Kırım’ı ilhak ettiği 2014 yılından bu yana ülkede yeni bir yatırım faaliyetinde bulunmayan bankanın geçen hafta Moskova ve Beyaz Rusya’nın başkenti Minsk’teki ofislerini kapattığı hatırlatıldı.

“TÜRKİYE BÖLGESEL BİR DAĞITIM MERKEZİ OLARAK ORTAYA ÇIKACAK”

Türkiye’nin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 3,5’ten 2’ye revize edildiğinin belirtildiği raporda, gelecek yıl ise yüzde 3,5 seviyesinde bir büyümenin beklendiğine vurgu yapıldı.

Raporda ayrıca, “Türkiye büyük olasılıkla, ek ulaşım ve lojistik maliyetleri nedeniyle batılı, Güney Koreli ve Japon şirketlere hizmet veren bölgesel bir dağıtım merkezi olarak ortaya çıkacaktır.” değerlendirmesine yer verildi.

ORTA ASYA EKONOMİLERİ RUSYA’DA ÇALIŞANLARIN YAPTIĞI PARA TRANSFERLERİNE BAĞIMLI

Orta Asya ekonomilerinin Rusya’da çalışanların yaptığı para transferlerine büyük oranda bağımlı olduğunun belirtildiği raporda, bu ekonomilerin Rus rublesindeki sert değer kayıplarından olumsuz etkilemesinin beklendiği bildirildi.

Raporda, bu yıla ilişkin Orta Asya bölgesinin büyüme tahmininin yüzde 4,7’den 3,2’ye, Orta Avrupa ve Baltık ülkelerinin büyüme tahminin ise 4,7’den 3,4’e çekildiği kaydedildi.