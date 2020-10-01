EBRD, salgın nedeniyle büyüme öngörülerini düşürdü

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, koronavirüs salgınına ilişkin belirsizlikler nedeniyle faaliyet gösterdiği bölgelerin ortalama büyüme tahminini yeniden değerlendirerek, aşağı yönlü revize etti.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başekonomisti Beata Jovorcik, bankanın faaliyet gösterdiği bölgelerdeki üretimin bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 8,2 seviyesinde, sert şekilde gerilediğini belirtti.

Raporda adı geçen ülkelerinin çoğunun büyüme öngörüsü aşağı yönlü revize edilirken, Türkiye'nin 2020 yılı için ilk saptanan öngörüsü ise sabit bırakıldı.

“Birçok ekonomide ekonomik daralma küresel finans krizinden çok daha büyüktü." değerlendirmesini yapan Jovorcik, salgın öncesindeki ekonomik verilere dönüşün ancak 2021 sonlarına doğru olmasının beklendiğini kaydetti.

BÜYÜME TAHMİNLERİ 2020 YILINDA YÜZDE EKSİ 3,9'A, 2021'DE DE YÜZDE 3,6'YA ÇEKİLDİ

Bankanın büyüme öngörülerine ilişkin yayınlanan raporda, ERBD'nin faaliyet gösterdiği bölgelerde 2020 yılına ilişkin büyüme tahmininin 0,4 puanlık düşüşle yüzde eksi 3,9'a, 2021'e ilişkin büyüme tahmininin de 1,2 puanlık azalışla yüzde 3,6'ya çekildiği belirtildi.

RAPORDA ORTA ASYA DA VAR

Raporda, Orta Asya'ya ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için 2,1 puanlık düşüşle yüzde eksi 3,3'e, 2021 için de 2,6 puanlık azalışla yüzde 3,2'ye revize edildiği kaydedildi.

Orta Avrupa ve Baltık ülkelerine yönelik büyüme tahmininin bu yıl için 0,1 puanlık düşüşle yüzde eksi 4,4'e, 2021 için de 1,1 puanlık azalışla yüzde 3,5’e çekildiği belirtilen raporda, Rusya'nın 2020'ye ilişkin büyüme öngörüsünün yüzde eksi 4,5 ile sabit tutulduğu, 2021 için ise 1 puanlık düşüşle yüzde 3'e indirildiği aktarıldı.

GÜNEYDOĞU AVRUPA ÜLKELERİNİN BÜYÜMELERİ BU YIL YÜZDE 1,7 DÜŞTÜ

EBRD raporunda, Güneydoğu Avrupa ülkelerine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için 1,7 puanlık azalışla yüzde eksi 6,5; 2021 için de 1,3 puanlık düşüşle yüzde 3,3'e çekildiği kaydedildi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2020 YILINA İLİŞKİN BÜYÜME BEKLENTİSİ SABİT TUTULDU

Raporda, Türkiye ekonomisinin 2020 yılına ilişkin büyüme beklentisinin yüzde eksi 3,5 ile sabit tutulduğu, gelecek yıla yönelik büyüme beklentisinin ise 1 puanlık azalışla yüzde 5 seviyesine düşürüldüğü belirtildi.