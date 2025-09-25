EBRD, Türkiye'nin 2025 büyüme tahminini yüzde 3,1'e yükseltti

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), faaliyet gösterdiği ülkeleri kapsayan Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunu yayımladı.

EBRD, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1, gelecek yıl ise yüzde 3,5 büyüyeceğini öngördü.

OECD de Türkiye için 2025 yılı büyüme tahminlerini revize ederek, yüzde 2,9'dan yüzde 3,2'ye yükseltmişti.

BÖLGESEL EKONOMİK BÜYÜME

Buna göre, banka, bölgesel ekonomik büyüme tahminini Mayıs 2025'teki öngörüsünü 0,1 puan artırarak yüzde 3,1'e revize etti.

Söz konusu değişiklikte, devam eden küresel jeopolitik gerilimler, ihracat pazarlarında Çin'in artan rekabeti ve sınırlı mali alan nedeniyle baskı altında kalmaya devam etmesi etkili oldu.

EBRD, faaliyet gösterdiği ülkelerde ekonomik büyümenin 2026'da yüzde 3,3'e yükseleceğini tahmin etti.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BÜYÜME ÖNGÖRÜSÜ 0,3 PUAN AKTARILDI

Banka, Türkiye ekonomisine yönelik bu yılki büyüme öngörüsünü de 0,3 puan yukarı yönlü revize ederek yüzde 3,1'e çıkardı.

TÜRKİYE EKONOMİSİ ARTIRAN ETMENLER

Türkiye ekonomisine yönelik büyüme öngörüsünün yukarı yönlü revize edilmesinde, Türkiye için değişken risk algısı ve sıkılaşan küresel finansman koşulları temel riskler olmaya devam ederken, Suriye ve Kafkasya'daki gerginliğin azalması, Avrupa Birliği ile daha yakın iş birliği, Türkiye'nin inşaat, lojistik ve savunma alanlarındaki gelişmeler belirleyici oldu.

2026 BÜYÜME BEKLENTİSİ DE ARTTI

EBRD, gelecek yıl için Türkiye ekonomisine yönelik büyüme öngörüsünü de 0,7 puan yukarı yönlü revize ederek yüzde 3,5'e yükseltti.

EBRD'NİN TÜRKİYE'YE YATIRIMI

Bankanın Türkiye'deki toplam yatırımı 22,4 milyar euronun üzerinde olup, ülkedeki mevcut portföyü yaklaşık 8 milyar euro seviyesinde bulunuyor.