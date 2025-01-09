EBRD'nin yatırımları 2024'te 16,6 milyar euro ile rekor seviyeye çıktı

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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 2024 yılında yatırımlarının bir önceki yıla göre yüzde 26 artarak 16.6 milyar euroya (17,1 milyar dolar) çıktığını açıkladı.

Bu artışın Ukrayna'daki projeler ve yeşil finansmandaki artıştan kaynaklandığı belirtildi.

EN FAZLA YATIRIM TÜRKİYE'YE

EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso, Türkiye'nin geçen yıl da EBRD'nin en fazla yatırım yaptığı ülke olmaya devam ettiğini ve Türkiye'yi Ukrayna, Mısır, Polonya ve Özbekistan'ın izlediğini söyledi.

PROJELERİN ÇOĞU ÖZEL SEKTÖRE

EBRD, geçen yıl finanse ettiği 584 projenin yüzde 75'inden fazlasının özel sektöre yönelik olduğunu açıkladı.

YATIRIM MİKTARI AÇIKLANDI

Ayrıca EBRD dışındaki kaynaklardan sağlanan toplam yatırım miktarı 26,7 milyar euroya ulaştı. Renaud-Basso, "Ukrayna'ya verilen destek, geçen yıla kıyasla arttı." dedi ve şunu ekledi:

Bir diğer önemli bileşen ise yeşil yatırımlar. Özbekistan ve Mısır gibi ülkelerde yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirmek ve bu sektöre yatırımcı çekmek için çeşitli stratejiler üzerinde yoğun çalışmalar yürüttük.

"TÜRKİYE'DE ENFLASYON BEKLENENDEN DAHA FAZLA DÜŞTÜ"

EBRD Başkanı Renaud-Basso, Türkiye'de enflasyonun beklenilenden daha fazla düşerek yüzde 44,38'e gerilemesinin ardından merkez bankasının politika faizini 250 baz puan indirmesine dair soruya verdiği cevapta yetkililerin işinin henüz bitmediğini söyledi: