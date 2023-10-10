ECB: Avrupa'nın enflasyonu sıcaklardan etkilendi Avrupa Merkez Bankası, yaz dönemindeki yüksek sıcaklıkların, tarımsal üretimi etkilediği için özellikle gıda enflasyonu üzerinde baskıya yol açtığı açıklamasını yaptı.

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Avrupa Merkez Bankası (ECB), yaptığı bir incelemenin sonucunda yaz aylarındaki yüksek sıcaklıkların enflasyonda daha sık ve yukarı yönlü baskılara yol açabileceğini belirtti.

Böylece yaz dönemindeki yüksek sıcaklığın büyük ekonomilerde, özellikle gıda enflasyonunu artırıcı etki yaptığını belirlendi.

ECB ekonomistleri Matteo Ciccarelli, Frederike Kuik ve Catalina Martinez Hernandez, Euro Bölgesi'nin en büyük 4 ekonomisi olan Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'daki gelişmeleri baz alarak sıcak hava ile enflasyon arasındaki ilişkiyi inceledi.

Sıcaklığın 1 derece artması, gıda enflasyonunu 0,1-0,2 puan yükseltti

Aylık ortalama sıcaklığın 1 derece artması, takip eden bir yıl içinde gıda enflasyonunda yaklaşık 0,1-0,2 puan yükselişe yol açtı.

Aşırı sıcakta tarımsal üretim aksıyor

Aşırı sıcaklıklara bağlı olarak tarımsal üretim, iş gücü verimliliği ve taze gıda tedarikinde meydana gelen düşüşler, tüketici fiyatlarındaki artışı etkileyen faktörler olarak öne çıktı.



Sıcaklığın etkilerinin Fransa, İtalya ve İspanya'da Almanya'ya göre daha fazla olduğu görüldü.

"Sıcaklık arttıkça enflasyon baskısı daha çok artacak"

ECB'ye göre, iklim değişikliğinin etkilerinin yoğunlaşmasıyla yaz aylarında aşırı sıcak hava dalgalarının daha sık ve şiddetli yaşanması ihtimali, gelecekte daha güçlü enflasyonist baskıların görülme riskini artırıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)