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ECB bankalara kaldıraç esnekliğini 9 ay uzatacak

ECB bankalara kaldıraç esnekliğini 9 ay uzatacak

Koronavirüs salgınının ekonomiye yaptığı olumsuz etkinin ortadan kalkabilmesi için alınan tedbirlerin sürelerinde sona gelinse bile, normalleşmeye tam geçilemediği için uzatımlara gidiliyor.