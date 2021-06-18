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    ECB bankalara kaldıraç esnekliğini 9 ay uzatacak

    Koronavirüs salgınının ekonomiye yaptığı olumsuz etkinin ortadan kalkabilmesi için alınan tedbirlerin sürelerinde sona gelinse bile, normalleşmeye tam geçilemediği için uzatımlara gidiliyor.
    • AA
    • 18.06.2021 - 16:20
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    ECB bankalara kaldıraç esnekliğini 9 ay uzatacak

    Normal şartlarda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), bankalara tanıdığı kaldıraç esnekliğinin 27 Haziran 2021 tarihinde sona ermesi bekleniyordu.

    EKONOMİYE KREDİ SAĞLAMAYA DEVAM EDEBİLMESİ AMACIYLA UYGULAMANIN SÜRESİ UZATILDI

    ECB bir açıklama yaparak, bankaların salgın döneminde ekonomiye kredi sağlamaya devam edebilmesi amacıyla bankalar için mevcut kaldıraç esneklik oranının 2022 yılının mart ayına kadar uzatılmasına karar verildiği kaydetti.

    MERKEZ BANKALARINDA TUTULAN MEVDUATLAR HARİÇ

    Bankadan yapılan açıklamada, ECB’nin borç verenlerin kaldıraç oranlarını hesaplarken gelecek yıl mart ayına kadar merkez bankalarında tutulan mevduatları hariç tutmalarına izin verileceğini de hatırlattı.

    ECB bankalara kaldıraç esnekliğini 9 ay uzatacak #1

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