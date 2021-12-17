ECB, bankalara likidite gevşemesini sonlandırıyor

ECB, koronavirüs krizi sırasında bankalara verilen likidite yönetimindeki gevşeme tedbirinin yıl sonuna uzatılmadan biteceğini aktardı.

Euro Bölgesi'ndeki ülkelerin bankaları için yeni bir karar alındı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), koronavirüs salgınının başlangıcında, ekonomiyi desteklemek için, likidite tamponlarından yararlanmaya teşvik ettiği bankaların bu yıl sonuna kadar yüzde 100'ün altında bir likidite karşılama oranıyla çalışmasına izin vermişti.

ECB tarafından, bankaların bol likidite tamponuna sahip oldukları belirtildi ve bu nedenle yüzde 100 likidite karşılama oranının altında faaliyet göstermelerine izin veren likidite rahatlama tedbirinin bu yıl sonunda uzatılmayacağı açıklandı.

ECB, 115 BANKANIN DENETİMİNİ YAPIYOR

ECB, 2014’den beri Euro Bölgesi'ndeki büyük bankaların denetiminden sorumlu. Şu anda Deutsche Bank dahil 115 bankanın denetimini yapıyor.