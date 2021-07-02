ECB Başkanı Lagarde: Delta varyantı risk dengesini zorluyor

ECB Başkanı Christine Lagarde, bugünün ekonomik risklerinin aşağı yukarı dengeli olduğunu belirterek, koronavirüsün delta varyantının, risk dengesi konusunu sürüncemede bıraktığını belirtti.

Fransa'da gelecek 5 yılın zorluklarının konuşulduğu forumda soruları yanıtlayan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Christine Lagarde, ekonomik risklere ve küresel vergi anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“SALGIN BAŞLADIĞINDAN BERİ HIZLI BİR DESTEK PROGRAMI OLUŞTURDUK”

ECB olarak koronaviüs salgını başladığından beri oldukça hızlı bir destek programı oluşturduklarını aktaran Lagarde, banka olarak ekonomiyi desteklemek için gerekeni yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

"DAHA DÜŞÜK ENFLASYON ORANLARINA GERİ DÖNÜŞ OLACAK"

Avrupa ülkelerinde koronavirüs sonrası ekonomik toparlanma ve tedarik dar boğazı ile artan enflasyon oranlarına değinen Lagarde, "Daha düşük enflasyon oranlarına geri dönüş olacak." dedi.

"KÜRESEL VERGİLENDİRME ANLAŞMASINDA YAKALANAN İVMEYİ KAYBETMEMELİYİZ"

OECD'nin açıkladığı, 130 ülkenin çok uluslu şirketlerin faaliyette bulundukları ülkede en az yüzde 15 oranında vergilendirilmeleri konusunda anlaşmaya varmasına ilişkin Lagarde, "Küresel vergilendirme anlaşmasında yakalanan ivmeyi kaybetmemeliyiz." ifadesini kullandı.

“EKONOMİK TOPARLAMA DEVAM EDİYOR”

Bu arada, La Provence gazetesine konuşan ECB Başkanı Lagarde, Avrupa'da ekonomik toparlanma döneminin devam ettiğini ancak sürecin halen kırılgan göründüğünü belirtmişti.

Lagarde, ECB'nin ana misyonunun fiyat istikrarını sürdürmek olduğunu vurgulayarak, "Fiyatlarda istikrarlı ve kademeli artışı sağlamamız gerek. Bunun için de istikrarlı ekonomik toparlanmaya ihtiyaç var. Henüz o aşamaya gelmedi." ifadelerini kullanmıştı.