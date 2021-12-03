ECB Başkanı Lagarde, faiz oranlarının gelecek yıl yükselmeyeceğini bekliyor

Dünyadaki merkez bankalarının faiz artırımı kararları mercek altında. Bu bankalardan biri olan ECB'nin yöneticisi Lagarde, önümüzdeki yıl faiz artırımı olmayacağı yönündeki görüşünü savundu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Reuters haber ajansı tarafından düzenlenen bir etkinlikte soruları yanıtlayarak, koronavirüsün ekonomiye etkisi, enflasyon ve Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ARTAN BELİRSİZLİKTE PİYASALARIN YÖNLENDİRİLMEYE İHTİYACI VAR

Lagarde, artan belirsizlik nedeniyle piyasaların yönlendirmeye ihtiyacı olduğu için ECB'nin, politika belirleme kararını ertelememesi gerektiğini belirtti.

ECB politikasının çok açık bir şekilde açıklanmasının önemini vurgulayan Lagarde, "Faiz oranlarının gelecek yıl yükseltilmesi çok muhtemel değil. Uzun vadeli taahhütlerde bulunmadan netlik kazandırmanın yolları var." dedi.

Euro Bölgesi'nde gelecek yıl faiz artırımının çok muhtemel olmadığını belirten Lagarde, koşulların oluşması halinde faiz artırımı konusunda ECB'nin tereddüt etmeyeceğini söyledi.

"ENFLASYONUN 2022'DE DÜŞECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ VE BUNDAN EMİNİM"

Enflasyon konusunda değerlendirmelerde bulunan Lagarde, "Kambur gibi görünen bir enflasyon profili görüyorum. Kambur er ya da geç azalacak. Enflasyonun 2022'de düşeceğini öngörüyoruz ve bundan eminim." ifadelerini kullandı.

Lagarde, Euro Bölgesi'nde yüksek enflasyona neden olan enerji fiyatlarının da 2022 sonuna kadar ciddi şekilde düşeceğine inanmak için nedenleri olduğunu söyledi.

PEPP SONA ERSE DE ECB'NİN TEŞVİKLERİNİN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan, ECB, koronavirüs salgını nedeniyle ucuz parayla ekonomiyi desteklemek için 2020'de 1,85 trilyon euroluk Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı (PEPP) başlatmıştı. Banka'nın PEPP kapsamında varlık alımlarının 2022'nin mart ayına kadar devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar, PEPP'in sona ermesinden sonra ECB'nin ekonomik teşviklerinin aniden durmayacağını tahmin ediyor.