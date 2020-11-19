ECB Başkanı Lagarde: Koronavirüs yardımı hemen uygulanmalı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi ülkelerine, AB bütçesi konusundaki anlaşmazlığa son verme ve acilen koronavirüs yardımını gündeme getirme çağrısı yaptı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, video konferans yöntemiyle Avrupa Parlamentosu'nun ekonomik ilişkiler komitesinde konuşarak Euro Bölgesindeki liderlere seslendi.

Koronavirüs vakalarındaki artışın belirsizliğin seviyesini yükselttiğini vurgulayan Lagarde, "Yeni Nesil AB paketi gecikmeden faaliyete geçmelidir." dedi.

"İLK DALGAYA GÜÇLÜ VE HIZLI CEVAP VERDİK"

Lagarde, korronavirüs salgınında ilk dalgaya karşı “güçlü” ve “hızlı” bir şekilde cevap verdiklerini anlatarak, “Aynı yaklaşım ve kararlılığımızla krizin şimdiki dalgasına cevap vereceğiz.” diye konuştu.

Euro bölgesi ekonomisinin, koronavirüs vaka sayılarının hızlı artışından ve salgına karşı tedbirlerin yeniden uygulamaya konulmasından ciddi şekilde etkilenmesinin beklendiğini aktaran Lagarde, “Politika yapıcılar için aşılama yapılıncaya ve ekonomideki toparlanma kendi ivmesini oluşturana kadar geçen zaman arasındaki boşluğu doldurmak temel zorluk olacaktır.” ifadesini kullandı.

ECB Başkanı Christine Lagarde, koronavirüs krizinde uygun finansman koşullarını konusunda ise “Önemli olan sadece finansman koşullarının seviyesi değil aynı zamanda politika desteğinin süresidir.” yorumunda bulundu.

UZLAŞILAN PAKET İKİ ÜLKE TARAFINDAN VETO EDİLMİŞTİ

AB kurumları, koronavirüs ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar euroluk kurtarma programı konusunda uzlaşmış fakat bu program Macaristan ve Polonya tarafından veto edilmişti.