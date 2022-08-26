ECB Başkanı Lagarde: Kuraklık ve kıtlık, fiyatları yukarı çekebilir

Küresel iklim değişikliklerinin, enflasyonu daha fazla artırabileceği belirtiliyor. ECB yetkilisi, "İklim felaketinin yansımaları olacak" dedi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yükselen küresel enflasyona ilişkin açıklama yaptı.

İklim değişikliği ve tedarik zincirlerindeki bozulmalar, arz konusunda sorunlara yol açıyor.

Avrupa'nın gündemi yaşam maliyeti krizi

Lagarde, iklim değişikliğinin dünyayı kasıp kavuran yaşam maliyeti krizini körüklediğini anlattı.

Kuraklığın, tahıldan sığır etine kadar birçok üründe kıtlığa yol açabileceğinden endişe ediliyor.

"Kuraklık ve kıtlık, fiyatları yukarı çekebilir"

ECB Başkanı Lagarde, "Kuraklık ve kıtlık gibi felaketler, fiyatları yukarı çekebilir." uyarısında bulundu.

Lagarde'ın açıklaması, merkez bankası başkanlarının artan enerji ve gıda gibi temel ihtiyaç maddeleri ile enflasyon karşısında piyasaları rahatlatmaya çalıştığı bir dönemde geldi.

Avrupa'da enflasyon

Euro bölgesinde enflasyon yüzde 8,9 ile rekor bir seviyedeyken, Avrupa Birliği genelinde ise yüzde 9,8.

İngiltere'de enflasyon yüzde 10,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor.

"İklim felaketinin yansımaları olacaktır"

Bir Fransız dergisine konuşan Lagarde, "Dünya genelinde daha fazla iklim felaketi, kuraklık ve kıtlık meydana gelirse, bunun fiyatlar ve finans sektörü üzerinde yansımaları olacaktır." diye ekledi.