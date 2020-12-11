ECB: Daha fazla parasal genişlemeye ihtiyaç var

ECB: Daha fazla parasal genişlemeye ihtiyaç var

Avrupa Merkez Bankası'nın yetkilileri, 2023'e dair enflasyon beklentisinin yüzde 1,4 olduğuna dikkati çekerek daha fazla parasal gevşemeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Rabobank ECB ve Euro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), 2023'e dair enflasyon beklentisinin yüzde 1,4 olduğuna dikkati çekerek, "Enflasyona dair bu zayıf görünüm dikkate alındığında dikkatlerin uzun süreli bir gevşemeye yoğunlaşıldığı doğrulanmış gözüküyor." dedi.

ECB'NİN KARARLARI

ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünü 500 milyar euro artırarak 1 trilyon 850 milyar euroya yükseltti. PEPP’nin Mart 2022’ye kadar devam edeceğini bildiren banka, Uzun Dönem Güdümlü Refinansman Operasyonu III (TLTRO III) için daha olumlu şartların Haziran 2022’ye uzatıldığını duyurdu.

"KORONAVİRÜSÜN BASKISI DEVAM EDİYOR"

ECB Başkanı Christine Lagarde, koronavirüs salgınının, aşı konusunda olumlu gelişmelere rağmen kısa vadede Euro Bölgesi ekonomisi üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğini söyledi. Lagarde, finansal koşulları gevşek tutmak için alım programını uygun biçimde ayarlayacaklarına işaret ederek, “Gerekirse alım programı takvimini yeniden değerlendireceğiz.” diye konuştu.

“MİKTAR KADAR SÜRE DE ÖNEMLİ”

Rabobank ECB ve Euro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot, ECB'nin politika önlemlerinin miktarı kadar uygulayacağı sürenin de önemli olduğunu belirtti.

PEPP'nin toplam büyüklüğünün 500 milyar euro artırıldığını ancak bunun en önemli tarafının PEPP'nin süresinin Mart 2022'ye kadar uzatılması olduğunu ifade eden Groot, zamanın PEPP için en büyük güç olduğunu aktardı.

Groot, bunun bankanın herhangi bir zamanda, herhangi bir miktarda uygun enstrümanları satın alabileceği anlamına geldiğini dile getirdi.

TLTRO III’ÜN UZATILMASININ NEDENİ

Bankanın TLTRO III için daha olumlu şartların Haziran 2022’ye kadar uzatmasına değinen Groot, bu sürenin uzatılmasının amacının 2021'in ikinci yarısında likidite çıkışını engellemek olduğunu söyledi. Borçlanma limitlerinin artırıldığını kaydeden Groot, bunun İtalyan ve İspanyol bankaları için yeni borçlanma imkanlarını meydana getirdiğini vurguladı.

"UZUN SÜRELİ BİR GEVŞEME"

Groot, ECB'nin, 2023'e dair enflasyon beklentisinin yüzde 1,4 olduğuna dikkati çekerek, "Enflasyona dair bu zayıf görünüm dikkate alındığında dikkatlerin uzun süreli bir gevşemeye yoğunlaşıldığı doğrulanmış gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu ve yüzde 1,4'lük enflasyon beklentisinin daha fazla teşvik durumunu meydana getirdiğini söyledi.

"FAİZ İNDİRİMİNDEN BAŞKA SEÇENEK OLMAYABİLİR"

ECB'nin güvercin adımlarına karşın euronun gerilemediğini söyleyerek, "PEPP ve TLTRO euronun geri çekilmesini sağlamazsa ne yapılacak?" sorusunun meydana geldiğini ifade eden Groot, "PEPP ve TLTRO euronun değer kazanmasını önleyemezse faiz indiriminden başka seçenek olmayabilir." dedi.

"DAHA FAZLA PARASAL GENİŞLEME"

Berenberg Ekonomisti Florian Hense de ECB'nin politikalarının güçlü euro üzerinde muhtemelen kalıcı bir etkisinin olmayacağını hatırlattı. Hense, 2023'e dair düşük enflasyon beklentisinin daha fazla parasal genişlemeye ihtiyaç olabileceği izlenimi uyandırdığının altını çizdi.