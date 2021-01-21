ECB: Euro Bölgesi ekonomisi son çeyrekte daraldı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, salgının ikinci dalgasının yaşandığı 2020'nin 4. çeyreğinde bölgesinin ekonomisinin muhtemelen daraldığını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin yılın ilk Yönetim Konseyi Toplantısı'nın ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında, konuştu.

Lagarde, 1 trilyon 850 milyar euroluk Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) devam edeceğini aktararak, varlık alımlarının ECB'nin faiz artırmaya başlamasının hemen öncesine kadar süreceğine işaret etti.

BÖLGENİN EKONOMİSİ 4. ÇEYREKTE DARALACAK

Euro Bölgesi'nin koronavirüs ikinci dalgasının yaşandığı 2020'nin 4. çeyreğinde muhtemelen daraldığını belirten Lagarde, salgının yılın ilk çeyreğinde bölge ekonomisindeki ekonomik faaliyetlere baskı yapacağını kaydetti.

Lagarde, "Euro Bölgesi'nin ekonomik büyüme görünümü üzerindeki riskler hala aşağı yönlü." ifadesini kullandı.

Son gelen verilerin, koronavirüs salgınında ikinci dalga etkisinin daha bariz olduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Lagarde, ekonomik gelişmelerin düzensiz ve tüketicilerin hala ihtiyatlı olduğunu söyledi.

"DİJİTAL EURO İLE İLGİLİ SÜREÇLER BİRKAÇ YIL SÜRECEK"

Christine Lagarde, enflasyonun çok düşük kaldığını, salgının yayılması yavaşladıkça ve ekonomi toparlandıkça enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı görüleceğini söyledi.

Euronun diğer para birimlerine karşı değerlenmesinin Euro Bölgesi'nde enflasyon için bir engel olduğunu belirten Lagarde, "Döviz kurundaki gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz." dedi.

ECB'nin dijital euro ihracına ilişkin Lagarde, dijital euro ile ilgili süreçlerin birkaç yıla yayılacağını belirterek, "Dijital euromuz olsa bile basılı para piyasada olmaya devam edecek." dedi.

Euro Bölgesi'ndeki bankaların salgında krediler konusunda ekonomiyi dikkate almasını isteyen Lagarde, ellerindeki araç seti ile yeterli likidite sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

Lagarde, orta vadede Euro Bölgesi'nin ekonomik olarak toparlanması için mali ve para politikasıyla desteklenmesinin önemine işaret ederek, "İhtiyaç halinde her türlü opsiyon masada duruyor." dedi.

EURO/DOLAR PARİTESİ YÜKSELDİ

Euro/dolar paritesi, ECB kararının ardından yükseldi. Parite, TSİ 18.30 itibarıyla yüzde 0,50 artışla 1,2168 seviyelerinde bulunuyor.

Bu arada, ortak para birimi euronun değerinin artması, Euro Bölgesi'nden yapılan ihracatı daha pahalı, ithalatı daha ucuz hale getiriyor. Bu da ECB'nin yüzde 2'nin biraz altındaki enflasyon hedefine ulaşmasını zorlaştırıyor.