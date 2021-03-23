ECB: Euro Bölgesi'nde geri dönmeyen krediler artabilir

Avrupa Merkez Bankası Denetim Kurulu Başkanı Enria, Euro bölgesindeki finans kuruluşlarının kredi risklerine ve geri dönmeyen kredilerde artışa hazırlıklı olmaları gerektiğini aktardı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Denetim Kurulu Başkanı Andrea Enria, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nin çevirim içi toplantısında bir konuşma gerçekleştirerek koronavirüsün ekonomiye olan etkilerine vurgu yaptı.

ECB’nin banka denetimleri için koronavirüs kriziyle ilgili kamu teşviklerinin sona erdikten sonra varlık kalitelerinde gözetlenecek etkilerin yakından araştırılması ve takip edilmesinin en öncelikli alan olduğunu belirtti.

"ARTIŞA HAZIRLIKLI OLMALI"

Enria, ikinci öncelik alanın ise bankaların NPL’lerde gelecek artışa yeterince hazırlıklı bulunmalarının sağlanması olduğuna vurgu yaptı.

Bankaların üst yöneticilerini belirlemeden önce ECB’nin görüşünü almasını tavsiye eden Enria, banka içi yönetişimin, Euro Bölgesi'ndeki bankaların önündeki zorlukların üstesinden gelme yeteneklerinde önemli bir faktör olduğunu dile getirdi.

"YAPISAL ZAYIFLIK GİDERİLMELİ"

Enria, koronavirüs salgınının, bankaların düşük karlılıklarından ve düşük piyasa değerlemelerinden kaynaklanan yapısal zayıflığı gidermelerini her zamankinden daha acil hale getirdiğinin de altını çizdi.

ANALİSTLER DE AYNI GÖRÜŞÜ SAVUNUYOR

Analistler, koronavirüs salgını ve ekonomik faaliyetler üzerindeki kısıtlamalar sürdükçe Euro Bölgesi’nde sorunlu kredilerin artmaya devam edeceği kanaatinde.