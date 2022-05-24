ECB: Euro Bölgesi'nde resesyon öngörmüyoruz

Avrupa'da sıcak çatışma şeklinde yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı nedeni ile ekonomisi yara alan Euro Bölgesi, sanılanın aksine resesyon yaşamayacağını dile getirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu (WEF) kapsamında Bloomberg'e konuştu.

Küresel piyasalara hakim olan resesyon tehdidi ile ilgili konuşan ECB Başkanı Lagarde, Euro Bölgesi'nin resesyona girmesi olasılığının gündemde olmadığını belirtti.

"Temel senaryomuzda resesyon yok"

Lagarde, Euro Bölgesi'nin gelecek dönemde resesyona girmesi ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Temel senaryomuzda bu yok. Şu anda Euro Bölgesi için resesyon öngörmüyoruz." ifadesini kullandı.

"Üçüncü çeyrekte negatif faiz ortamından çıkılacak"

AA'nnı haberine göre, Lagarde, bu yılın üçüncü çeyreğinin sonunda Euro Bölgesi'nin negatif faiz ortamından çıkmasının beklendiğini kaydetti.