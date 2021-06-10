ECB, faiz ve varlık alım miktarını sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası, beklentiler doğrultusunda politika faizini sıfır, mevduat faizi yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini yüzde 0,25'te sabit bıraktı.

Küresel piyasalar, bugün gerçekleşen Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararını bekliyordu.

ECB’den yapılan açıklamada, yönetim konseyinin, bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bırakıldığı açıklandı.

POLİTİKALAR ENFLASYON GÖRÜNÜMÜNÜN YÜZDE 2 OLMASINA YÖNELİK

Açıklamada, ECB'nin, enflasyon görünümü yüzde 2'ye yaklaşıncaya kadar faiz oranlarını mevcut veya daha düşük seviyelerde tutmayı planladığı belirtildi.

1 TRİLYON 850 MİLYAR EUROLUK DESTEK KORONAVİRÜS BİTENE KADAR DEVAM EDECEK

Toplam 1 trilyon 850 milyar euroluk PEPP'te net varlık alımlarının Mart 2022'ye ya da koronavirüs krizi bitene kadar devam edeceği ifade edilen açıklamada, gelecek çeyrekte PEPP kapsamındaki net alımların yılın ilk aylarına kıyasla daha yüksek hızda yapılmasının beklendiği kaydedildi.

AVRUPA MERKEZ BANKASI, ENFLASYONDA ARTIŞIN DEVAM ETMESİNİ BEKLİYOR

ECB Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin politika faiz kararının ardından düzenlenen toplantıda piyasalardaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lagarde, üretim sektöründe canlılığın devam ettiğini, hizmet sektöründe de toparlanma başladığını hatırlatarak, "Kısıtlayıcı önlemlerin kalkmaya devam etmesiyle birlikte yılın ikinci yarısında ekonomik aktivitenin hızlanmasını bekliyoruz. Enflasyon, son aylarda büyük ölçüde baz etkileri, geçici faktörler ve enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle yükseliş gösterdi. Enflasyonun yılın ikinci yarısında daha da artması bekleniyor." ifadelerini kullandı.