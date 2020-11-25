ECB, finansal istikrarın önündeki tehlikelere karşı uyarıda bulundu

Avrupa Merkez Bankası, koronavirüs sağlık krizi ve bunun ekonomiye etkilerinin Euro Bölgesi'nde finansal sistemin istikrarı için riskler oluşturduğu belirtti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi'ne ilişkin 6 aylık Finansal İstikrar Değerlendirme raporunu yayınladı. ECB'nin raporu Avrupa ülkelerinin koronavirüs salgınından etkilenen ekonomisinin geleceğini anlatıyor.

SALGINDAN DAHA ÇOK ETKİLENENLERDE DAHA KESKİN BİR DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Raporda, ekonomik faaliyetlerin 2020'nin ikinci çeyreğinde tüm Euro Bölgesi ülkelerinde keskin bir şekilde daraldığı, salgından en fazla etkilenen ülkelerde GSYH'de daha keskin bir düşüş görüldüğü belirtilerek, şöyle denildi:

"İlkbaharın sonlarından itibaren salgına yönelik tedbirlerin gevşetilmesi, ekonomik faaliyetlerde bir toparlanma oluşturdu. Bununla birlikte koronavirüs vakalarında son artış ve buna bağlı olarak birçok ülkede kamuda tedbirlerin yeniden uygulanmasıyla Euro Bölgesi'ndeki ekonomik iyileşme beklenenden daha hızlı bir şekilde ivme kaybetti."

"POLİTİKA YAPICILAR, EKONOMİDEKİ DÜZENSİZ TOPARLANMAYA KARŞI HAZIRLIKLI OLMALI"

Raporda, politika yapıcıların ekonomideki düzensiz toparlanmaya karşı hazırlıklı olmaları gerektiği kaydedildi.

Koronavirüs krizinde hükümetler tarafından sağlanan teşvikler ve yardımların Euro Bölgesi'nde risklerin kısa vadede sınırlandırılması için destek sağladığı belirtildi. Ayrıca bu yardımlara hızlı bir şekilde son verilmesinin şirketler ve hanehalkı üzerinde baskı oluşturabileceği vurgulandı.

RAPORDA BANKALAR DEĞERLENDİRİLDİ

Salgına ilişkin destekler sona erdiğinde bankaların büyük bir ihtimalle kredi kayıpları için daha fazla karşılık ayırmaları gerekeceğine işaret edilen raporda, "Devam eden zayıf karlılık, önümüzdeki aylarda bankaların reel ekonomiyi kredilerle destekleme kapasitesini baltalayabilir." denildi.

ZOR KARARLAR DÖNEMİ

Raporda görüşlerine yer verilen ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guintos, yaz boyunca görülen ekonomik faaliyetlerdeki toparlanma işaretleri ve koronavirüse karşı aşıda son zamanlarda kaydedilen ilerlemenin bazı iyimserliklere neden olduğunu belirterek, "Hükümetler, virüsün yayılmasını kontrol altına alma çabalarını sürdürüyor. Bundan dolayı önümüzde uzun bir yol var ve yetkililerin politika önlemlerini artırıp artırmayacakları ve nasıl artıracakları konusunda zor kararlar almaları gerekiyor ve en sonunda oluşturdukları borçla başa çıkmaları gerekecek." ifadeleri kullanıldı.