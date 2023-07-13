ECB için politika faizi artışı gündemde Enflasyon artışının önüne geçmek için politika faizini artıran merkez bankalarından biri olan ECB, faiz artışına devam etmeyi değerlendirdiğini bildirdi.

AA Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB), en son faiz kararını açıkladığı toplantı özeti yayınlandı. ECB Yönetim Konseyi’nin 14-15 Haziran tarihinde düzenlendiği para politikası toplantısının özet metninde, para politikası faizinin artırılmasına devam edilmesinin değerlendirildiği belirtildi. Özette, para politikasının, enflasyonu zamanında hedeflenen seviyeye geri getirilebilmesi için daha fazla zemine sahip olduğu kaydedildi. "Temmuz ayından sonrası içen faiz artışı doğdu" Metinde, “Yönetim Konseyi'nin gerekirse temmuz ayından sonra faiz oranlarını artırmayı düşünebileceği görüşü oluştu.” ifadelerine yer verildi. Karar verilmeden önce ekonomik veriler değerlendirilecek Açıklamada, merkez bankasının para politikasının istikametine ilişkin kararlarının, ekonomiye ilişkin gerçekleşecek verilerin ileri tarihlerdeki toplantılarda değerlendirilmesinden sonra verileceği kaydedildi.