ECB: Mevcut enflasyona değil orta vadeli verilere bakıyoruz

Avrupa'da ekonomik toparlanma ve enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan ECB Başkanı Christine, Euro Bölgesi'nde enflasyon dinamiklerinin orta vadede azalacağını belirtti.

Frankfurt’da düzenlenen “2021 Avrupa Bankacılık Kongresi”nde çevrimiçi yaptığı konuşmada Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nde enflasyon dinamiklerinin orta vadede azalacağını belirterek, “Enflasyon baskısının azalması beklenirken, politikayı sıkılaştırarak tepki vermek mantıklı değil.” dedi.

"ACİL DURUM SONA ERSE DE DESTEKLER DEVAM EDECEK"

ECB’nin koronavirüs salgınında "acil durumun" sona ermesinden sonra bile ekonomiyi desteklemeye devam edeceklerini anlatan Lagarde, enflasyondaki mevcut artışa rağmen, önümüzdeki yıl faiz oranlarında artış olmayacağının sinyalini verdi.

Lagarde, “Yakın zamanda açıkladığım gibi, faiz oranının yükseltilmesine ilişkin koşulların, gelecek yıl oluşması çok düşük bir olasılık.” değerlendirmesinde bulundu.

ECB SIKI PARA POLİTİKASINDAN UZAK TAVIR SERGİLİYOR

Ekonomideki toparlanmayı engelleyebileceği ve hane halkının gelirlerini olumsuz etkileyeceği için parasal sıkılaşma için acele etmemek gerektiğini dile getiren Lagarde, “Bu durumda, daha sıkı para politikası, sadece ekonomi üzerindeki daraltıcı etkiyi şiddetlendirecektir.” dedi.

"EURO BÖLGESİ'NDE ENFLASYON BU YIL SONUNA KADAR ARTABİLİR"

Lagarde, Euro Bölgesi’nde enflasyonun bu yıl sonuna kadar artabileceğini dile getirerek, bölgede enflasyon dinamiklerinin orta vadede azalacağını anlattı.

Enflasyonun koronavirüs salgınının oluşturduğu istisnai koşullar tarafından yukarı yönlü itildiğini anlatan Lagarde, enflasyonun niteliğinin yakın vadede ekonomik toparlanma hızını yavaşlatabileceğini belirtti.

"MEVCUT ENFLASYONA DEĞİL ORTA VADEYE ODAKLANIYORUZ"

Lagarde, “ECB stratejisinin üç temel unsurundan birincisine sadık kalarak, mevcut enflasyona değil orta vadeye odaklanıyoruz. Bunun nedeni, para politikasının ekonomiyi gecikmeli olarak etkilemesidir. Dolayısıyla, bugün olduğu gibi, enflasyon baskısının azalması beklenirken, politikayı sıkılaştırarak tepki vermek mantıklı değil. Sıkıştırma, şok etkisi geçene kadar ekonomiyi etkilemeyecektir.” ifadesini kullandı.

ENFLASYONUN YÜZDE 2'YE DÜŞMESİ HEDEFİ TEKRARLANDI

ECB Başkanı Lagarde, enflasyonun yüzde 2 hedefimize sürdürülebilir şekilde geri dönüşünü desteklemenin yine de önemli olacağına vurgu yaptı.

ECB, koronavirüs salgını nedeniyle ucuz parayla ekonomiyi desteklemek için 2020’de 1,85 trilyon euroluk Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı (PEPP) başlatmıştı. Bankanın, PEPP kapsamında varlık alımlarının 2022 yılının Mart ayına kadar devam etmesi bekleniyor.