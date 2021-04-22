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    ECB politika ve mevduat faizini sabit tuttu

    Avrupa Merkez Bankası beklentilere paralel olarak, kararını politika faizini "sıfır"da, mevduat faizi oranını "eksi yüzde 0,5"te sabit tutarak oluşturdu.
    • AA
    • 22.04.2021 - 17:50
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    ECB politika ve mevduat faizini sabit tuttu

    Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu, enflasyon görünümü "tahmin ufku içinde yeterince yakın, ancak yüzde 2'nin altında bir düzeye" ulaşıncaya kadar oranların bu düzeylerde ya da daha düşük kalmasını bekliyor.

    PEPP, EN AZ MART 2022'YE KADAR EDECEK

    Pandemi acil durum satın alma programı (pandemic emergency purchase program-PEPP) kapsamındaki tahvil alımları için azami büyüklüğü de 1 trilyon 850 milyar euroda tutan ECB'ye göre PEPP en az Mart 2022'ye kadar sürmesini bekliyor.

    BİR SONRAKİ TOPLANTI 10 HAZİRAN'DA

    ECB'nin bir sonraki kritik para politikası kararı 10 Haziran'da olacak.

    ECB politika ve mevduat faizini sabit tuttu #1

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