ECB: Veriler çok dikkatli şekilde değerlendirilmeli

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Fransa-Almanya Parlamenterler Meclisi'nde küresel piyasanın takip ettiği konuşmasını gerçekleştirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, beklenen konuşmasında Avrupa'da koronavirüs krizi sonrası ekonomik toparlanmanın gücünün "belirsiz", aynı zamanda "eksik" ve "dengesiz" olduğunu belirtti.

EKONOMİK ŞOKLA BİRLİKTE OLAĞANÜSTÜ BİR PARA POLİTİKASI TEPKİSİ VERİLİYOR

Koronavirüs salgınının sebep olduğu ekonomik şoktan dolayı olağanüstü bir para politikası tepkisi verildiğini aktaran Lagarde, toparlanmanın devam etmesi ve güçlenmesi için hala desteğe ihtiyaç olduğunu söyleyerek, "Mevcut durumun belirsizliği; döviz kurundaki gelişmeler de dahil olmak üzere gelen verilerin çok dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini gerektiriyor." dedi.

“EURONUN DEĞER KAZANMASI FİYATLAR DÜZEYİNDE AŞAĞI YÖNLÜ BASKI YARATIYOR”

Euronun değerlenmesi karşısında dikkatli olduklarını vurgulayan Lagarde, "Euronun değer kazanmasının açıkçası farklı alanlarda etkisi olacak. Para politikasına ilişkin ise euronun değer kazanması fiyatlar düzeyinde aşağı yönlü baskı uygulamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

KRİZLER EKONOMİDEKİ FARKLI ALANLAR İÇİN BİRER FIRSAT OLABİLİR

Lagarde, şimdi doğru adımlar atılması halinde koronavirüsün sebep olduğu krizin ekonomiler açısından "daha kapsayıcı", "daha yeşil" ve "daha dijital büyüme" için gerekli koşulları oluşturma fırsatı vereceğini de söylerine ekledi.