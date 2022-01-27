ECB'den bankalara iklim değişikliği riskine karşı stres testi

İklim değişikliği ekonomiden bağımsız düşünülemeyeceği gibi finans dünyası ile de yakın ilişki içinde. Avrupa Merkez Bankası da bankalara stres testi uygulayarak dayanıklılıklarını ölçecek.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), bankaların iklim değişikliğinden kaynaklanan finansal ve ekonomik şoklara karşı ne kadar hazır olduğunu ölçmek için "iklim riski stres testi" başlattığını bildirdi.

2022'NİN İLK YARISINDA GERÇEKLEŞECEK

Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) yapılan açıklamada, bankaların iklim riskine hazırlık durumunu değerlendirmek için yapılacak söz konusu testin 2022'nin ilk yarısında gerçekleştirileceği, ardından ECB test sonuçlarının açıklanacağı kaydedildi.

TESTİN, BANKALARIN SERMAYE SEVİYELERİNE DOĞRUDAN ETKİSİ YOK

Açıklamada, söz konusu testin bankaların iklimle ilgili riskleri yönetirken karşılaştıkları zayıf noktaları, iyi yönetim uygulamalarını ve zorlukları belirlemeyi amaçladığı ifade edilirken testin, bankaların sermaye seviyeleri üzerinde doğrudan etkisinin olmadığı da vurgulandı.