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    ECB'den faiz artırımı sinyali

    ECB Başkanı Lagarde, ABD'nin CNBC kanalında verdiği röportajda Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan coğrafi yakınlığının etkileri ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
    • 23.04.2022 - 08:55
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    ECB'den faiz artırımı sinyali

    Rusya-Ukrayna savaşının dünyadaki tüm ekonomiler üzerinde etkisi olduğunu belirten Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, varlık alım programının yılın üçüncü çeyreğinin başlarında sonlandırılması ve yıl sonundan önce faiz oranlarının artırılmasına dair güçlü bir ihtimal olduğunu belirtti.

    "Üç alanda darbe aldık"

    AA'nın haberine göre, Lagarde, ticaret, emtialar ve güven olmak üzere üç alanda darbe aldıklarına işaret ederek, bunların büyümeyi düşüreceğini ve enflasyon üzerinde bir etkisinin olacağını aktardı.

    "Varlık alım programında yıl sonundan önce oranların artırılacak"

    Varlık alım programının yılın üçüncü çeyreğinin başlarında bitmesinin muhtemel olduğunu vurgulayan Lagarde, "Durum şu anda öngörüldüğü gibi devam ederse, yıl sonundan önce oranların artırılacağı yönünde güçlü bir olasılık var." dedi.

    Lagarde, faiz artışının ne kadar ve kaç kez olacağının verilere bağlı olacağının altını çizdi.

    Christine Lagarde

    Euro Bölgesi'nde enflasyon hedeflerin ötesinde

    Euro Bölgesi'nde enflasyon geçen ay yüzde 7,4 ile ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin neredeyse dört katına ulaşmıştı.


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