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    ECB'den 'yaptırımlar kriptoyla deliniyor' uyarısı geldi

    ECB Başkanı Christine Lagarde, kripto paraların Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımları delmekte kullanıldığını söyledi.
    • AA
    • 22.03.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 18:10
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    ECB'den 'yaptırımlar kriptoyla deliniyor' uyarısı geldi

    Rusya, Ukrayna'ya açtığı savaşa karşı ekonomik yaptırımlarla cezalandırılıyorken, sıkıştığı köşeden kripto para yolu ile kendisine çıkış yolu aradığı şüphesi yoğunlaştı.

    Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) İnovasyon Zirvesi programında konuştu.

    "KRİPTO PARALAR, YAPTIRIMLARI DELMEKTE KULLANILIYOR"

    Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik çeşitli ekonomik yaptırımlar uyguladığını anımsatan Lagarde, kripto varlıkların söz konusu yaptırımları delmek için kullanıldığını ifade etti.

    Lagarde, son dönemde stablecoinlerde ve kriptolarda ruble işlemlerin arttığına işaret ederek, "Kripto varlıklar kesinlikle yaptırımlardan kaçınmak için kullanılıyor." diye konuştu.

    Christine Lagarde

    KRİPTO PARALARIN YAPTIRIMLARLA DELİNİP DELİNMEDİĞİNİ İNCELENİYOR

    ECB Başkanı Lagarde, kripto varlıklarıyla ilgili takas yapan, işlem gerçekleştiren veya hizmet sunan herkesin yaptırımları delmekte "suç ortağı" olduklarını belirtti.
    AB, kripto varlıkların Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için kullanılıp kullanılmadığının incelemeye başlamıştı.


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