ECB'nin tahvil alımlarını azaltması bekleniyor

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın bu haftaki para politikası toplantısında varlık alımlarını azaltmayı ele almasını beklediklerini açıkladı.

Bu hafta faiz kararını açıklayacak olan bankaların arasında Avrupa Merkez Bankası (ECB) bulunuyor.

ECB'NİN VARLIK ALIMLARI YARI YARIYA AZALTILABİLİR

Bu haftaki para politikası toplantısında varlık alımlarını azaltmayı ele alması beklenirken ekonomistler, ECB'nin aylık varlık alımlarını nisandan itibaren yarı yarıya azaltacağını tahmin ettiler.

Aynı anda iki ayrı tahvil alım programı yürüten ECB'nin, salgın hastalık döneminde başladığı varlık alımları mart ayında sona erecek. ECB 16 Aralık'ta yapacağı toplantıda, Mart'tan sonra diğer tahvil alım programında (APP) ne değişiklikler yapacağını ele alacak.

ECB'NİN DİĞER MERKEZ BANKALARINDAN FARKLI HAREKET ETMESİ BEKLENİYOR

Yeni koronavirüs varyantları riskinin etkileri küresel olsa da ECB'nin verdiği yanıt, ABD ve İngiltere merkez bankalarından farklı. İngiltere Merkez Bankası (BOE) ve Fed'in 2022 yılında neredeyse kesin olarak faizleri şu anki sıfıra yakın seviyelerden yükseltmeleri bekleniyor. Hatta BOE'nin şubattan itibaren faiz artırabileceği tahmin ediliyor.